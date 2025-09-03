Audi apre a Milano una nuova fase della sua storia. Il ceo Döllner: «Ora è il momento di guardare al futuro e accelerare»

Un evento globale 'e di importanza storica' quello che Audi ha organizzato a Milano - alla presenza del numero uno del Gruppo Volkswagen Oliver Blume - per svelare in anteprima (a poche ore dal debutto alla IAA Mobility di Monaco di Baviera) la Concept C, l'innovativa sportiva elettrica che segna una tappa fondamentale nell'evoluzione dell'azienda. Lo ha sottolineato lo stesso ceo di Audi Gernot Döllner, che nel suo intervento nello scenografico cortile del Portrait Hotel nel Quadrilatero della Moda ha detto senza mezzi termini che la presentazione a Milano della vision dei Quattro Anelli 'costituisce un nuovo inizio'. Döllner ha aggiunto al riguardo che 'la fase d'analisi è terminata. Ora è il momento di guardare al futuro e accelerare. Ci stiamo concentrando su ciò che conta davvero per stabilire i nuovi standard in termini di design e qualità'. Una trasformazione iniziata nel 2023, quando con l'annuncio de l'Audi Agenda, la Casa di Ingolstadt si è aperta all'introduzione di profondi cambiamenti.

Nella prima metà del 2025, Audi ha lavorato per l'attuazione di tale trasformazione così da rafforzare la propria capacità d'innovare e rendere il modello di business a prova di futuro. 'Ora stiamo assistendo ai primi successi - ha aggiunto Döllner -. In primis grazie all'offensiva di prodotto e al rinnovato portfolio di vetture che ci consente d'investire in qualità e innovazione'. 'Non meno rilevante la strategia per la Cina, dove abbiamo sottolineato nuovamente il nostro spirito pionieristico con l'introduzione del marchio gemello Audi (senza i Quattro Anelli ndr)'. Un processo che ha potuto essere sostenuto anche grazie all'accordo negoziato a marzo tra il consiglio di amministrazione e il consiglio di fabbrica di Audi AG per rafforzare la competitività e la stabilità aziendale. Il tutto in un orizzonte caratterizzato da investimenti nei siti tedeschi per 8 miliardi di euro entro il 2029. 'Entro la fine di quest'anno, Audi avrà introdotto oltre 20 nuovi modelli in 24 mesi - ha ricordato Döllner - e ciò renderà la nostra gamma la più giovane del segmento premium.

Dopo la presentazione di una nuova generazione di vetture cruciali quali Audi A6 e Audi Q3, sarà la volta di Q3 Sportback e-hybrid in occasione della IAA di Monaco'. Nel sottolineare che l'azienda è pronta a dare ulteriore slancio all'offensiva di prodotto nel 2026 (debutteranno una entry-leve full electric prodotta a Ingolstadt e nuove auto ad alte prestazioni Audi Sport) Döllner ha detto che 'la combinazione di auto Bev, ibride plug-in e termiche garantirà una posizione solida e flessibile in mercati chiave quali Europa, Cina e Nord America parallelamente al progredire della transizione elettrica'. Audi sta lavorando al prossimo step evolutivo. Ne è un esempio la partnership strategica tra il Gruppo Volkswagen e Rivian che 'consente di sviluppare innovazioni tecnologiche in modo più rapido ed efficiente, specie in ambito software'.

Il ceo di Audi ha ricordato che nel 2026 i Quattro Anelli entreranno in Formula 1: 'Un'opportunità per testare nuove tecnologie, materiali e processi nel laboratorio dinamico più probante al mondo'. A tal proposito Döllner ha confermato che 'i preparativi per il debutto in Formula 1 procedono a pieno ritmo. Non vediamo l'ora di fornire un'anteprima concreta di cosa aspettarsi da Audi dal prossimo anno nella massima serie dell'automobilismo sportivo'.