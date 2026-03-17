Audi chiude il 2025 in positivo. Ricavi per oltre 65,5 mld e l'utile netto sale a 4,617 mld. Le vendite Bev crescono del 36%

Audi chiude il 2025 in positivo. La società ha comunicato che i ricavi delle vendite sono saliti a 65,5 miliardi di euro, il risultato operativo si è attestato a 3,4 miliardi di euro e il margine operativo sulle vendite è stato pari al 5,1%. L'utile netto è salito a 4,617 miliardi rispetto ai 4,189 del 2024 e il flusso di cassa netto ha raggiunto i 3,4 miliardi di euro. «L'azienda sta portando avanti con decisione il rinnovamento del proprio portfolio e la propria trasformazione strutturale - si spiega - I modelli Audi full electric hanno registrato un record in termini di consegne; parallelamente, in Cina, grazie ad AUDI E5 Sportback, è disponibile il primo modello del marchio consociato AUDI. Anche per il 2026 Audi ha molteplici progetti in essere: oltre alla presentazione di vetture chiave, tra le quali la compatta a elettroni Audi A2 e-tron, nuova soglia d'ingresso alla gamma Bev dei quattro anelli, e l'inedito Suv high-end Audi Q9, l'azienda sta lavorando all'adeguamento del portfolio in funzione delle rinnovate esigenze dei clienti di tutto il mondo».

«Il 2025 è stato caratterizzato da un contesto geopolitico ed economico impegnativo e da una forte concorrenza», spiega la società nella nota. Al contempo, Audi ha portato a termine numerosi cambi modello e lanci di nuove vetture. Nonostante tali sfide il gruppo di marchi Progressive costituito da Audi, Bentley, Lamborghini e Ducati «ha registrato risultati stabili in termini di consegne»: nel 2025, il gruppo ha consegnato 1.644.429 automobili (2024: 1.692.548) e 50.895 motociclette (2024: 54.495). Il brand Audi, nello specifico, ha consegnato 1.623.551 auto (2024: 1.671.218). «L'offensiva a livello di prodotto sta mostrando i primi risultati, passo dopo passo. Da settembre sino alla fine dell'anno le consegne a livello mondiale hanno superato in ciascun mese i valori dell'anno precedente», ricorda Audi.

Crescita notevole per i veicoli full electric di Audi nel 2025. La societa ha comunicato la consegna di 223.032 auto Bev rispetto alle 164.480 del 2024, ovvero +36%. Particolarmente apprezzate Audi Q6 e-tron (circa 84.000 unita) e Audi A6 e-tron (circa 37.000 unita).