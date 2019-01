Audi, dieci anni al top. Si conferma leader del mercato premium in Italia da un decennio

VERONA – La terzina italiana della casa dei Quattro Anelli è 5, 10, 24. Per Audi, che controlla la filiale nazionale dell'intero gruppo, quello del Belpaese è il quinto mercato al mondo in termini di volumi. Solo in Cina, Germania, Stati Uniti e Regno Uniti vengono consegnate più auto del costruttore di Ingolstadt.

Non sorprende quindi che il 2018 sia stato archiviato da Audi Italia come il decimo anno consecutivo da marchio leader del segmento premium. Durante lo scorso esercizio sono state immatricolate lungo lo Stivale 62.776 vetture con le insegne dei Quattro Anelli. Si tratta del 6,45% in meno rispetto al 2017, una flessione in linea o inferiore a quella dei rivali in un mercato comunque in calo e segnato dall'entrata in vigore dei nuovi parametri di omologazione sulle emissioni.

La quota di mercato italiana di Audi nel segmento premium è del 24% (3,29% quella assoluta) grazie in particolare all'altissimo gradimento ottenuto dai Suv, cioè la gamma “Q”. I modelli di questa famiglia hanno inciso per il 44% sul totale delle immatricolazioni con il compatto Q2 che ha raggiunto quota 11.200 unità targate. Il Q5 (7.560) è risultato il Suv d'importazione più venduto in Italia. La Audi A4 si è confermata leader nel segmento D con 8.600 unità immatricolate.

Per la casa di Ingolstadt, il cui nuovo Ceo Braham Schot (dal primo gennaio è stato confermato formalmente in questo ruolo assunto ad interim lo scorso giugno) conosce bene l'Italia perché vi ha lavorato per alcuni anni, comincia adesso la fase elettrificata. L'offensiva di prodotto verrà integrata con la prima Audi nato per essere a zero emissioni, la e-tron, cui seguirà nel 2020 la declinazione GT. Entro il 2025 la gamma elettriche disporrà di 12 modelli. A sostegno della diffusione di queste auto Audi ha anche già disposto investimenti per la creazione indipendente di infrastrutture per la ricarica e di supporto a progetti infrastrutturali più ampi in collaborazione con Enel X. Entro il 2025 la Casa Madre spenderà 40 miliardi di euro tra elettrificazione, digitalizzazione e mobilità sostenibile.