Audi e Faw progetteranno insieme veicoli elettrici in Cina. Investimento da 30 miliardi di yuan a Changchun

CHANGCHUN - La principale casa automobilistica cinese, la First Automotive Works (Faw), e la tedesca Audi hanno lanciato ufficialmente oggi un progetto per produrre veicoli elettrici puri a Changchun, capoluogo della provincia di Jilin della Cina nord-orientale. Con un investimento totale di più di 30 miliardi di yuan (circa 4,74 miliardi di dollari), il progetto congiunto entrerà in funzione intorno alla fine del 2024 con una capacità di produzione annuale di 150.000 veicoli, secondo quanto anticipato dalle due case automobilistiche. Il progetto dovrebbe alimentare la cooperazione economica e commerciale tra Cina ed Europa e la rivitalizzazione del nord-est del Paese asiatico.

Il nuovo stabilimento sarà il primo di Audi dedicato alle auto elettriche pure in Cina e produrrà i primi tre modelli di vetture elettriche tra cui un Suv e una berlina dopo il completamento. Ci si attende che il centro raggiunga la neutralità carbonica durante la produzione dell’ auto e che abbia la propria officina per l’assemblaggio delle batterie. A oggi, Audi ha consegnato più di 7 milioni di auto in Cina con i propri partner di cooperazione. Nel 2021, l’azienda automobilistica ha consegnato circa 700.000 veicoli nel mercato cinese e le vendite del suo modello e-tron, una vettura elettrica pura, hanno visto un aumento del 68,7% su base annua. Entro la fine di quest’anno nove modelli di auto elettriche di Audi dovrebbero essere venduti nel mercato cinese, secondo la società tedesca.