Audi e Porsche sempre più sinergiche alle attività di Volkswagen AG. La prima coordinerà qualità e vendite, seconda sviluppo e design

WOLFSBURG - Volkswagen AG aveva annunciato a settembre un piano in dieci punti ideato per rafforzare i marchi e i prodotti dell'azienda a lungo termine e fronteggiare i cambiamenti vorticosi in un settore automobilistico sempre più plasmato dall'elettromobilità e dalla digitalizzazione.

Ora il ceo Oliver Blume passa all'azione - in vista dell'assemblea straordinaria di domani 16 dicembre - confermando che dal prossimo anno il Gruppo Volkswagen attuerà una riorganizzazione strategica delle funzioni e dei rapporti fra i brand principali. Una ristrutturazione delle due funzioni cross-brand della qualità e del design che punto non solo a ottimizzare i processi decisionali e quelli produttivi, ma anche a garantire - grazie allo stretto legame con i marchi Audi e Porsche - un orientamento coerente alla evoluzione del mercato e alle esigenze dei clienti.

Ciò che è stato stabilito dal consiglio di amministrazione del Gruppo - anche a livello di nomine e spostamenti di manager - conferma che le funzioni dell'organizzazione si concentreranno sul coordinamento e sulle sinergie tra i marchi principali.

In particolare lo stesso ceo Blume ha indicato che il riposizionamento si basa su un approccio uniforme per le funzioni chiave. Mentre Volkswagen Passenger Cars sarà concentrata su produzione e approvvigionamento, Audi sarà incaricata di definire obiettivi e modalità nell'ambito delle vendite e e della qualità. E infine Porsche che costituirà il vertice delle aree sviluppo e design. Il consiglio di amministrazione del Gruppo si aspetta inoltre che la nuova struttura faciliti una definizione più chiara delle priorità e un'implementazione più rapida in mezzo al cambiamento radicale che sta attraversando il settore e alle esigenze associate a questa transizione.