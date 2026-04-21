Audi e Saic Motor estendono la storica collaborazione in Cina per “accelerare la spinta verso i veicoli a nuova energia”

Mentre il modello E7X - primo suv del marchio cinese Audi creato per quel mercato dalla Casa di Ingolstadt con il partner Saic Motor - fa il suo debutto ad Auto China 2026 le due aziende hanno annunciato di aver rafforzato con un nuovo accordo l'alleanza strategica per «accelerare la spinta verso i veicoli a nuova energia in Cina». Sulla base di una partnership di lunga data, Audi e Saic Motor hanno recentemente sottoscritto una estensione dei programma di collaborazione che si concentra sul rafforzamento dell'intera catena del valore per i futuri modelli a marchio Audi (quelli senza il marchio dei Quattro Anelli) con particolare attenzione allo sviluppo di veicoli intelligenti e connessi.

Al centro dell'accordo c'è il nuovo Audi Innovation Technology Center di Shanghai, una importante struttura operativa che sarà guidata da Audi e che sarà dedicato alla sviluppo di auto elettriche ed elettrificate di nuova generazione. Si aggiungerà nell'operatività all'attuale polo produttivo Saic Volkswagen ad Anting (Shanghai) dove viene già prodotta la E5 Sportback. La struttura coprirà l'intero processo di sviluppo dei veicoli intelligenti e connessi, rafforzando la strategia di localizzazione di Audi. Le principali aree di ricerca includeranno abitacoli immersivi basati sull'intelligenza artificiale, pensati per la clientela premium cinese, e sistemi avanzati di assistenza alla guida.

Il centro dovrebbe svolgere un ruolo centrale nel posizionare Audi come leader tecnologico nel mercato cinese dei veicoli intelligenti di fascia alta. Dal suo lancio nel 2024, il marchio Audi si è sviluppato per raggiungere una nuova generazione di consumatori. Lo ha fatto con il suo primo modello di produzione, l'Audi E5 Sportback (entrato nel mercato nel 2025) che sarà ora seguito dal primo suv Audi E7X. Un terzo modello è previsto per il 2027.