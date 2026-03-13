“Audi for business”, Quattro Anelli protagonista al primo convegno nazionale su fiscalità dell'auto e noleggio

Presso la sede di Confindustria di Roma si è svolto il primo convegno nazionale dal titolo «Audi for business, semplificare fa strada al tuo business» dedicato a fiscalità dell'auto e alla centralità del noleggio. Rientrando nell'alveo del programma Audi for business, marchio dedicato alle flotte attraverso servizi specifici, l'iniziativa è stata opportunità di confronto e formazione alla presenza di esperti, player del settore, fleet e mobility manager e dealer Audi sui temi della fiscalità automotive e del noleggio. Con 15 modelli dotati di tecnologia ibrida plug-in, il successo della gamma Audi è legato alla capacità, da parte della sede italiana del marchio, di rispondere prontamente alle esigenze emergenti dei clienti e in particolare a quelle della clientela business, arrivata nel 2026 a rappresentare il 46% del mercato italiano.

Il convegno ha messo in luce come da un lato il noleggio a lungo termine (nel caso di Audi arrivato a rappresentare il 30% delle immatricolazioni) sia sempre più centrale e funzionale alle esigenze delle aziende, complice la certezza nell'investimento caratteristica della formula NLT, dall'altro, invece, come la legislazione sui Fringe Benefit influisca marcatamente nell'orientare le scelte delle imprese tra le tecnologie disponibili sul mercato. In questo ambito Audi ha voluto supportare e agevolare i propri clienti con la tecnologia Battery Charge, che consente la ricarica della batteria mediante il motore termico. Infine, a servizi e attività si affianca un completo ecosistema di ricarica che integra soluzioni d'accesso, hardware e software in grado di facilitare la vita di quanti guidano in modo sostenibile, tra cui ricordiamo Moon Power Italia, marchio di Volkswagen Group Italia votato al mondo Business.