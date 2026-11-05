Audi, grazie ai Quattro Anelli e H-FARM i giovani entrano nel futuro dell'automotive

Come avviane ormai dal 2017 Audi e H-FARM (il campus di innovazione fondato nel 2005 da Riccardo Donadon a Roncade in provincia di Treviso) continuano a condivider un percorso fondato su cultura dell'innovazione e volontà di anticipare il cambiamento, mettendo in relazione tecnologia, formazione e nuove generazioni. Ora la collaborazione fra Audi e H-FARM compie un ulteriore passo avanti, facendo sì che le nuove generazioni possano entrare direttamente nel processo di progettazione dei prodotti più complessi, come le automobili, e dei loro schemi commerciali. Questo nuovo step verrà raggiunto attraverso un percorso di co-design sviluppato nel campus H-FARM e inserito nel solco della strategia Audi 2030 dedicata ai Clienti di domani. Il progetto si è articolato in quattro tappe. Si è partiti da FutureShots, il festival dell'innovazione di H-FARM, quando sono stati selezionati i giovani talenti poi coinvolti negli step successivi.

Con Future Lab, 40 ragazzi hanno lavorato alla definizione dei bisogni e delle aree progettuali, facendo emergere idee e soluzioni creative attorno alle quali sono stati sviluppati quattro brief per il successivo hackathon. Il percorso è poi proseguito con H-ACK, una sfida progettuale (hackaton) di dodici ore costruita sui brief condivisi, durante la quale i team hanno affrontato un problema complesso in tempo record, per fornire soluzioni concrete e prototipi funzionanti. Tali progettualità sono state poi valutate per il grado di innovazione, fattibilità e impatto.

I diversi gruppi di lavoro hanno sviluppato le loro strategie con il supporto di brand ambassador e mentor fino all'individuazione di un'unica idea vincitrice. «Oltre il traguardo», spiegano Audi e H-FARM, costituisce la quarta e conclusiva tappa del progetto, dando forma a un momento di condivisione dei risultati emersi dal percorso. L'idea vincitrice dell'H-ACK è stata Audi Advisor, un progetto che permette di scegliere l'automobile partendo dalla propria vita. Pensato dai ragazzi durante le dodici ore della competizione, propone un differente approccio all'acquisto di un modello Audi.

Il punto di partenza non è rappresentato dalle caratteristiche tecniche della vettura, ma da domande dedicate allo stile di vita, alle abitudini settimanali, al tempo libero, ai compagni di viaggio e al budget. Audi Advisor ha dunque la finalità di permettere un confronto con le scelte compiute da persone con esigenze analoghe e comprenderne le motivazioni attraverso testimonianze in prima persona. Il progetto contempla inoltre la possibilità di entrare in contatto con un proprietario Audi selezionato dalle Concessionarie e accomunato da passioni ed esigenze simili, trasformando così la scelta della vettura in un dialogo con chi già la vive quotidianamente. Pensato come un ulteriore livello dell'esperienza digitale Audi, il progetto Audi Advisor entra ora in una fase di valutazione, finalizzata a esplorarne una possibile integrazione nell'ecosistema digitale dei Quattro Anelli. Audi Advisor sintetizza dunque il principio alla base dell'intero percorso: ascoltare le nuove generazioni e trasformare le loro esigenze in nuove prospettive per il brand.

Nell'appuntamento conclusivo del progetto, la serata di mercoledì 4 novembre, ha portato sul palco prospettive differenti per interpretare il significato di «andare oltre il traguardo». In particolare Timm Barlet, managing director di Audi Italia ha si è soffermato sulla visione del marchio dei Quattro Anelli e sul valore di un'avanguardia capace di evolvere da una generazione all'altra, partendo proprio dall'ascolto e dal co-design. «Per Audi - ha detto Barlet - ogni traguardo rappresenta l'inizio di una nuova sfida. È questo il significato più autentico di Vorsprung: non considerare mai un risultato come un punto di arrivo, ma come l'opportunità per guardare avanti. L'avanguardia evolve insieme alla società e alle persone. Per questo abbiamo scelto di ascoltare le nuove generazioni e di coinvolgerle direttamente nella progettazione, trasformando le loro idee in nuove prospettive per il brand».