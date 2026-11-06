Audi, inaugurato l'Innovation & Technology Center di Shanghai. Realizzerà con Saic i modelli per il mercato cinese

Audi, con il nuovo AUDI Innovation & Technology Center (AITC) di Shanghai, realizzato con SAIC, partner locale della casa dei quattro anelli, sta ampliando le proprie capacità di sviluppo locale. Nello specifico, l'AITC sta lavorando allo sviluppo dei modelli futuri del brand partendo dalla progettazione fino ad arrivare alla produzione, avvalendosi di circa 300 dipendenti che avranno il compito di unire l'esperienza ingegneristica di Audi con l'innovativo ecosistema tecnologico cinese.

Il tutto, al fine di realizzare prodotti affini alle esigenze della clientela cinese ma dalla competitività globale e costruiti mediante cicli di sviluppo più rapidi. La partnership con SAIC andrà ad interessare anche la realizzazione di software, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, i sistemi di assistenza alla guida e gli aggiornamenti over the air, sempre mantenendo il DNA Audi nei nuovi modelli. I modelli del brand tedesco venduti in Cina con il marchio AUDI attualmente sono la E5 Sportback, lanciata nel 2025 ed il Suv elettrico E7X, arrivato lo scorso mese di maggio, mentre un terzo modello sarà proposto nel prossimo futuro.

«La Cina è un mercato chiave per Audi e uno dei centri di innovazione più dinamici dell'industria automobilistica - ha dichiarato Gernot Döllner, presidente del consiglio di amministrazione di AUDI AG - per avere successo qui, dobbiamo tradurre rapidamente le nuove tecnologie in prodotti convincenti».