Audi investirà 14 mld nei prossimi 5 anni su elettrico e guida autonoma. Entro 2023 lanciati 20 nuovi modelli

BERLINO - Il gruppo automobilistico tedesco Audi ha annunciato investimenti da 14 miliardi di euro, nei prossimi 5 anni, per andare avanti nell’elettromobilità, nella digitalizzazione e nella guida autonoma. Entro il 2023, la filiale di Vw intende presentare dieci modelli completamente elettrici e dieci ibridi. «Puntiamo sull’elettromobilità in modo molto deciso, e ci concentreremo con forza su questo obiettivo in futuro», ha affermato il capo ad interim Bram Schot, in una nota.

L’investimento di Audi si inserisce in una strategia del Gruppo Volkswagen, che ha annunciato l’intenzione di investire 44 miliardi di euro in nuove tecnologie. Audi mira a diventare il principale «marchio premium» della scuderia VW per le auto elettriche con un obiettivo di vendita annuale di 800.000 veicoli completamente elettrici e ibridi, ovvero un terzo della produzione totale. Il lavoro sarà condiviso con gli altri marchi del gruppo Volkswagen, tra cui Porsche.