Audi Italia, vendite al massimo storico nel 2025. Market share record è del 4,51%

Audi Italia ha chiuso un 2025 con il numero più alto da sempre di immatricolazioni e, per l'anno appena iniziato, ci sono già novità in arrivo, come Q3 Sportback disponibile nei concessionari entro la fine del mese di gennaio. Con 68.845 vetture, corrispondenti a una crescita dell'1,52% sul 2024, Audi Italia ha fatto registrare le immatricolazioni più elevate di sempre conquistando, parallelamente, la market share record del 4,51%. Traguardi raggiunti grazie alla coerenza del marchio, che vede l'orientamento all'elettrico come unico orizzonte di medio/lungo periodo in termini di efficienza, costi produttivi e sostenibilità.

Inoltre, a dare un vantaggio è stata anche la capacità Audi d'interpretare il mercato con l'offerta di prodotto più giovane in ambito premium (85% della gamma rinnovata nel 2025) e improntata alla massima flessibilità tra tecnologia full electric e a combustione. Tutti presupposti, questi, che costituiscono la base per un 2026 brillante: un anno che si apre con l'arrivo nei concessionari, a fine gennaio, della nuova generazione di Audi Q3 Sportback e con l'entrata a pieno regime dell'offerta plug-in, che comprende 13 modelli a copertura di tutti i segmenti di mercato, spaziando dalla compatta Audi A3 all'ammiraglia Audi A8.