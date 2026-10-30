Audi, l'utile crolla a 95 milioni di euro nel terzo trimestre. In calo dell'87% rispetto al 2025

Audi soffre nei primi nove mesi del 2026, in particolare per la concorrenza cinese, e chiude il terzo trimestre di quest’anno con 319.225 veicoli consegnati (-19,6% rispetto ai 397.053 dello stesso periodo del 2025), fatturato di 12,89 miliardi di euro (–18,5% rispetto ai 15,81 dell’anno precedente) e utile dopo le imposte in crollo dell’87% a 95 milioni di euro. Nei nove mesi, le consegne sono state 1.056.103 (-11,3%), il fatturato di 42,06 miliardi di euro (-13,1%) e l’utile operativo di 1,15 miliardi (-26%).

“A causa del significativo peggioramento delle condizioni di mercato nel terzo trimestre - si legge nella nota del gruppo - in particolare in Cina, nonché della persistente forte intensità della concorrenza e delle pressioni sui prezzi nei mercati globali, il gruppo Audi sta adeguando le proprie previsioni finanziarie per l’esercizio 2026”.

Perciò, stima le consegne di autovetture del Brand Group Progressive tra 1,35 e 1,45 milioni di veicoli, il fatturato dovrebbe ora attestarsi tra i 55 e i 59 miliardi di euro, il margine operativo lordo è ora previsto in un intervallo compreso tra il 3 e il 5 per cento e il net cash flow dovrebbe ora attestarsi tra i 2,5 e i 3,5 miliardi di euro.

Il ceo, Gernot Dollner, afferma che Audi ora punta a “ridurre i costi e aumentare la qualità e la produttività”, a investire “in nuovi prodotti e tecnologie” e rafforzare “la presenza nei mercati in crescita”.