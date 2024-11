Audi, l'utile operativo crolla del 91% nel terzo trimestre. Pesano ristrutturazione impianto Bruxelles e concorrenza cinese

Terzo trimestre da dimenticare per Audi. Il marchio fiore all'occhiello del gruppo Volkswagen ha ottenuto a malapena un utile operativo nel tre mesi estivi, appesantito dal calo delle vendite in Cina e dai costi di ristrutturazione di un impianto Bruxelles per 1,2 miliardi di euro. Il risultato operativo è crollato del 91% a 106 milioni di euro nei tre mesi fino a settembre. «Assistiamo a una concorrenza molto intensa sui prezzi in Europa e soprattutto in Cina», ha spiegato Jürgen Rittersberger, chief financial officer di Audi ai giornalisti.