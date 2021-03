Audi limita i danni nell'anno della pandemia: vendite in calo dell'8,3%. Rilancia nel 2021, al debutto 4 nuovi modelli elettrici

INGOLSTADT – Herbert Diess lo aveva fortemente voluto per affidargli la guida di Audi e Markus Duesemann, il nuovo manager che arriva da Bmw, ha ripagato la sua fiducia con il più significativo ultimo trimestre della storia con quasi 506.000 auto consegnate. Ciò nonostante, per effetto della pandemia, i volumi sono calati dell'8,3% (circa la metà della flessione del mercato globale) a 1.692.773 esemplari (erano stati 1.845.573 nel 2019).

La casa di Ingolstadt è riuscita a limitare l'impatto della pandemia e anche le controllate italiane hanno riservato soddisfazioni. Lamborghini ha commercializzati 7.430 auto, il secondo miglior risultato di sempre, mentre Ducati ha consegnato 48.000 moto, contenendo la flessione al 10%, ma assicurandosi uno straordinario portafoglio ordini per l'anno in corso.

I ricavi del gruppo hanno sfiorato i 50 miliardi (-10%, in gran parte legato al primo semestre quando i volumi erano scesi di quasi il 30%), oltre il 21% del totale del gruppo Volkswagen (233). Il margine operativo lordo è stato quasi dimezzato a 2,6 miliardi (era di 4,5 miliardi) con un ritorno sulle vendite del 5,5% (era 8,1%), peraltro già anticipato da Diess nel corso della conferenza di bilancio del gruppo. Per l'anno in corso Audi punta ad un significativo incremento di questo indicatore, che dovrebbe oscillare tra il 7 e il 9%. I primi segnali che arrivano dalla Cina sono incoraggianti: con 135.000 auto commercializzate, la casa bavarese ha archiviato il miglior inizio dell'anno nel paese. Il numero dei dipendenti è sceso di quasi 4.000 unità, 1.300 dei quali hanno accettato il piano di prepensionamento, anche se Audi ha escluso ulteriori ridimensionamenti.

Il Suv elettrico e-tron e la sua declinazione coupé Sportback ha ripagato gli investimenti della casa dei Quattro Anelli perché non soltanto è risultato il modello più venduto in assoluto in Norvegia, ma è diventata anche l'auto elettrica di costruttore premium tedesco di maggior successo nel corso del 2020 a livello globale. Audi ha confermato l'obiettivo di raggiungere un terzo dei volumi entro il 2025 grazie all'offerta elettrificata. L'offensiva a zero emissioni proseguirà nel 2021 con il lancio di 4 nuove auto: la gamma Bev salirà a 7 entro la fine dell'anno. I volumi della A6 e della Q3 sono cresciuti rispettivamente dell'11,8 e del 18,1%. Duesmann ha escluso che Audi svilupperà nuovi motori a combustione: si limiterà ad aggiornare quelli esistenti.