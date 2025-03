Audi, nel 2024 utile a 4,2 miliardi di euro. Il fatturato scende a 64,5 miliardi

PER MARCA

L'azienda automobilistica tedesca ha comunicato oggi di aver prodotto nel 2024 un utile di 4,2 miliardi di euro, che corrispondono ad una perdita degli utili del 33%. Anche il fatturato è sceso a 64,5 miliardi (-8%). Ieri l'azienda tedesca aveva annunciato di procedere ad una ristrutturazione interna, d'intesa con il sindacato, tagliando 7500 posti fino al 2029. Audi annuncia un taglio di 7.500 posti di lavoro fino al 2029 negli stabilimenti tedeschi, senza licenziamenti ma puntando su uscite naturali o volontarie.

La misura, concordata nell'ambito di un accordo con il sindacato, ha l'obiettivo di mantenere i siti produttivi e di evitare i licenziamenti fino al 2033, risparmiando così circa un miliardo l'anno. L'accordo prevede il potenziamento delle strutture esistenti in Germania e, a questo proposito, l'azienda si è impegnata a investire otto miliardi di euro fino al 2029 negli stabilimenti tedeschi per completare il passaggio alla mobilità elettrica. I primi 6.000 posti di lavoro saranno tagliati entro il 2027, gli altri 1.500 entro il 2029. Il sindacato si è detto soddisfatto anche perché nell'accordo è previsto il ritorno di alcune funzioni, fino ad oggi esternalizzate, in azienda.