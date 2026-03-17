Audi, premio ai dipendenti dopo bilancio positivo: 1.740 euro a dipendente in Germania, più 1.100 euro per fondo previdenza aziendale

Audi chiude il 2025 in controtendenza con il settore. Il gruppo dei 4 anelli che controlla Lamborghini, Bentley e Ducati incrementa l'utile e i ricavi e condivide il risultato con i dipendenti. Lancerà poi un'elettrica 'made in Germany' in settembre, reinventa la propria presenza in Cina e punta a vincere il campionato di Formula 1 «entro il 2033». E' quanto porta in dote l'amministratore delegato Gernot Döllner, sul ponte di comando dal luglio del 2023, dopo un anno di «grande pressione geopolitica, economica e anche tecnologica» che il management ha utilizzato per «accelerare la compagnia e mettere a punto una nuova strategia». Il 2025 si è chiuso con un utile netto in crescita da 4,19 a 4,62 miliardi e i ricavi complessivi sono saliti da 64,53 a 65,5 miliardi, grazie a «una quota maggiore di modelli completamente elettrici» e alle vendite del marchio Cupra, che fa capo direttamente alla casa madre Volkswagen, ma che opera con Audi in regime di co produzione.

In calo da 1,69 a 1,64 milioni i veicoli venduti, così come il risultato operativo, che è sceso da 3,9 a 3,37 miliardi. Su di esso hanno pesato i dazi Usa per 1,2 miliardi, più oneri per accantonamenti relativi alla normativa sulla Co2 e per l'accordo sul futuro di Audi. A questi se ne sono aggiunti altri per la riprogrammazione di una piattaforma elettrica per il segmento D in condivisione. Con questi numeri Audi riconosce 1.740 euro di premio ad ogni dipendente in Germania, più 1.100 euro destinati al fondo di previdenza aziendale in base agli accordi con il consiglio di fabbrica.

Con la rappresentanza dei lavoratori Audi ha sottoscritto anche un accordo per le fuoriuscite. Delle 6mila persone che lasceranno il posto entro il 2027 il 65% si è già accordata in modo vincolante ed entro il 2029 è prevista un'ulteriore riduzione fino a 1.500 posti, con uno scivolo legato all'età. Proprio a Ingolstadt Audi lancerà in autunno la nuova 'A2 e-tron', che si ispira all'omonima vettura presentata 25 anni, fa ancora nel cuore degli appassionati. Si tratta di un'auto che garantirà «posti di lavoro e mobilità elettrica 'made in Germany'", chiosa il manager. Destinato agli Usa sarà invece il Suv 'Q9' da oltre 5 metri, mentre nel 2028 uscirà la prima vettura Sdv (software defined vehicle) in joint venture con Rivian.

Sul fronte cinese invece Audi alza la posta. Dopo aver lanciato in marchio 'Audi' in joint-venture con Saic Motor, punta a «combinare l'ingegneria tedesca - indica Döllner - con la potenza digitale innovativa cinese», con uno sguardo sul lungo termine. Il primo frutto dell'operazione si chiama 'Audi E5 Sportback'. Entro il 2030 invece Audi punta a «competere per il campionato di Formula 1» dopo il recente esordio. Döllner sottolinea che la monoposto R26 "è l'incarnazione del nostro ingresso in Formula 1» e «adatta il nostro marchio al modo di pensare che stiamo costruendo». Una visione fatta di «decisioni forti, alta velocità di sviluppo e attenzione continua sull'efficienza e sul risultato».