Audi rinnova la partnership con Fisi fino al 2030 e porta la F1 al Festival dello Sport

Audi e Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) rinnovano la partnership fino al 2030. L'accordo, confermato sabato 3 ottobre nella cornice del Festival dello Sport di Trento, consolida una collaborazione iniziata nel 2007 e costruita attorno a valori condivisi come performance, innovazione e passione. L'appuntamento ha segnato simbolicamente l'avvio della nuova stagione agonistica e, come da tradizione, è stato anche l'occasione per celebrare gli atleti che si sono distinti nell'ultima annata sportiva con la consegna delle vetture Audi che li accompagneranno nella prossima stagione. La flotta rappresenta un segno concreto della vicinanza del marchio ai campioni italiani degli sport invernali, chiamati ogni giorno a confrontarsi con impegno, disciplina e ricerca dell'eccellenza.

Gli stessi principi sono alla base dell'attività di Audi nel motorsport, che trova una nuova espressione nell'ingresso del Marchio nel Campionato mondiale Fia Formula 1 con la monoposto Audi R26. Al Festival dello Sport, proprio la nuova vettura da Formula 1 è stata tra le protagoniste insieme all'Audi Race Simulator, offrendo al pubblico un assaggio dell'esperienza e della tecnologia legate all'ingresso di Audi nella massima competizione automobilistica. L'emozione della Formula 1 proseguirà inoltre presso le concessionarie Audi, dove sono previsti eventi dedicati con la presenza della R26 e del simulatore.

«In Audi celebriamo quasi vent'anni di collaborazione costruiti su un valore che condividiamo profondamente: la costanza», ha dichiarato Timm Barlet, Managing Director Audi Italia. "È la costanza che trasforma il talento in risultati, ma è la passione a renderla possibile. Le vittorie sono importanti, ma rappresentano la conseguenza di un lavoro quotidiano fatto con impegno, disciplina e dedizione. Con le vetture che consegniamo oggi vogliamo essere al fianco delle atlete e degli atleti non solo nel momento del successo, ma durante tutto il percorso che porta a costruirlo».