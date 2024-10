Audi, stabilimento di Bruxelles chiuso a febbraio 2025. Ci sarebbe già un investitore pronto a rilevare la struttura

La direzione di Audi in Belgio ha annunciato che la produzione nello stabilimento di Bruxelles terminerà il 28 febbraio 2025. L’impianto, che impiega circa 3.000 persone per la fabbricazione del Suv elettrico di alta gamma Q8 e-tron, ha risentito di un calo delle vendite e di costi di produzione troppo elevati nella capitale belga. La notizia è stata comunicata durante un consiglio straordinario con i sindacati.

Ludovic Pineur, segretario permanente del sindacato Cne Industrie, ha dichiarato che "ci saranno alcuni servizi che continueranno a funzionare, come la manutenzione degli edifici e la contabilità". Ha inoltre riferito di un possibile "nuovo investitore, ancora non dichiarato ufficialmente", che "avrebbe manifestato interesse per lo stabilimento". Si tratterebbe di "un produttore di veicoli commerciali", ha rivelato il sindacalista. "Non sappiamo ancora se questo investitore utilizzerà tutti i 58 ettari del sito, né quanti dei lavoratori attuali verranno assunti", ha avvertito Pineur. Maggiori dettagli sono attesi durante il prossimo consiglio straordinario, previsto per il 12 novembre.

Audi, che è una filiale del gruppo Volkswagen, ha confermato la decisione di chiudere l’attività produttiva a Forest, un comune di Bruxelles. Già a luglio, l’azienda aveva espresso l’intenzione di chiudere lo stabilimento a causa di una domanda in calo. Nonostante un rimbalzo delle vendite di auto elettriche in Europa a settembre, il settore rimane al di sotto dei livelli previsti: le vendite dei veicoli elettrici sono inferiori del 5,8% rispetto ai primi nove mesi del 2023, con molti potenziali acquirenti ancora esitanti a causa dei costi elevati di questi modelli.