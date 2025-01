Audi, vendute 1,67 mln auto nel 2024 (-11,8%). Giù del 10,9% in Cina e -8% le elettriche

Le vendite di Audi nel 2024 sono state pari a 1,67 milioni di veicoli, segnando una contrazione dell'11,8% rispetto all'anno precedente. Lo comunica il costruttore auto tedesco precisando che in Europa (escludendo la Germania) le auto consegnate sono state 466mila (-5,9%), di cui 81mila elettriche (+6%), mentre nella sola Germania c'è stata una contrazione del 21,3% totale, con 198mila veicoli, e del 33% (a 22mila) per quanto riguarda i fully electric. In controtendenza le performance del marchio sul mercato italiano: +1% nel 2024 con 64mila auto consegnate di cui 3mila elettriche (+7%). In doppia cifra la contrazione sia sul mercato cinese (-11% a 649mila) sia su quello nordamericano (-13% a 241mila di cui 29mila elettriche, in calo del 6%).

L'azienda attribuisce la flessione dello scorso anno, che segue un 2023 record, alle condizioni geopolitiche e industriali che hanno finito per influenzare il comportamento dei consumatori. Secondo il ceo Gernot Doellner il 2024 è stato parte di una fase di transizione, dal momento che Audi sta predisponendo un nuovo portafoglio di prodotti, ed è stato influenzato dal contesto geopolitico e da una concorrenza più intensa. Nel 2025, ha dichiarato il manager, è previsto il rinnovo di famiglie di modelli come l'A7 e il Q3 ma arriveranno anche diversi modelli plug-in hybrid.