Audrey Amar, già DS Automobiles, diventa direttore prodotto di Jeep Europa. Supporterà Xavier Peugeot nella nuova struttura

A pochi giorni dalla nomina di Xavier Peugeot nella funzione di nuova creazione alla guida di Jeep Europa, Audrey Amar va ad affiancarlo assumendo la direzione prodotto di Jeep Europa. Fabio Catone mantiene comunque la responsabilità commerciale dei marchi Jeep, Ram e Dodge nell'Europa allargata, riferendo a Xavier Peugeot. Già responsabile prodotto di DS Automobiles, Amar assume questa posizione dopo che lo scorso 8 settembre, con la creazione di un comitato direttivo congiunto per Citroën e DS Automobiles sotto la guida di Xavier Chardon - Stellantis aveva attribuito a Caroline Malléus, responsabile prodotto e strategia di Citroën, anche la competenza al prodotto DS.

In Jeep Amar entra a far parte di un'organizzazione che fa capo direttamente a Emanuele Cappellano, direttore operativo del Gruppo per l'Europa allargata - il cui obiettivo è rispondere meglio alle aspettative dei clienti europei e sviluppare il marchio negli ambiti del prodotto, del marketing e delle vendite. Laureata in ingegneria Amar vanta una carriera di circa ventisei anni in PSA e successivamente in Stellantis. Prima si è occupata di qualità percepita nell'ambito del design automobilistico, poi è diventata product manager seguendo i nuovi modelli dalla fase di progettazione fino alla commercializzazione.