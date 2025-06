Aumenta il noleggio nei primi 5 mesi: +7,56% a quasi 200mila vetture. Boom dell'elettrico: +79%

Il noleggio a lungo termine registra un aumento del 7,56% nei primi cinque mesi dell'anno passando a quasi 200mila vetture noleggiate contro le circa 185mila dello stesso periodo dell'anno precedente. In aumento anche il 'rent a car' a breve termine che registra un rialzo del 3,45%: complessivamente sono state quasi 275mila le vetture noleggiate da gennaio a maggio con una quota del 34,23% sul totale dell'immatricolato. Sono questi i dati emersi durante l'evento annuale di Aniasa, l'Associazione che all'interno di Confindustria rappresenta il settore dei servizi di mobilità. Nel dettaglio, per quanto riguarda le alimentazioni, si registra un primato per gli ibridi-benzina che superano i 131mila esemplari noleggiati (+16,28%). Seguono gli ibridi-diesel a quota 81mila e i full hybrid e plug-in hybrid che chiudono rispettivamente con 25,911 e 18.926 unità.

Boom per l'elettrico che rispetto ai primi cinque mesi dell'anno precedente riportano un rialzo del 79% attestandosi a quasi 15mila unità, un risultato sorprendente se si pensa che l'anno precedente erano poco più di 8mila. «I crescenti costi dell'auto stanno rendendo questo bene sempre meno accessibile ad ampie fasce di consumatori, che preferiscono tenere la propria vettura in attesa di tempi migliori o di valutare formule alternative, economicamente più sostenibili», ha commentato il presidente Aniasa - Alberto Viano a margine della presentazione. «Il noleggio si conferma oggi, anche per i privati, uno strumento di democratizzazione all'auto, che rende possibile attraverso un canone mensile, più accessibile, utilizzare una vettura di ultima generazione, a ridotte emissioni e dotata dei più avanzati sistemi di sicurezza. Oggi sono oltre 170.000 i privati (con e senza partita Iva), che hanno scelto di rinunciare all'acquisto dell'auto per affidarsi al noleggio''.