Auto, a novembre le Bev risalgono a quota 5,3%. -12,7% immatricolazioni benzina, -21,3% diesel. Zero vendite a metano

Analizzando nel dettaglio le immatricolazioni per alimentazione, le autovetture a benzina vedono il mercato di novembre in calo del 12,7%, con quota di mercato al 27,5%; allo stesso modo, le diesel calano del 21,3%, con quota al 12,6%. Nel cumulato dei primi undici mesi del 2024, le immatricolazioni di auto a benzina aumentano del 2,9% e quelle delle auto diesel calano del 21,6%, rispettivamente con quote di mercato del 29,3% e del 13,9%. Le autovetture mild e full hybrid calano dello 0,4% nel mese, con una quota del 42,3%; nel cumulato crescono del 10,1%, con una quota del 40%. E' quanto emerge dall'analisi Anfia sui dati delle vendite di auto a novembre. Le immatricolazioni di autovetture ricaricabili (Bev e Phev) calano del 23,3% a novembre e rappresentano l’8,4% del mercato del mese (a novembre 2023 era il 9,8%); nel cumulato calano del 12,7% e hanno una quota del 7,4% (in calo di 1,1 punti percentuali rispetto al cumulato dei primi undici mesi del 2023).

Nel dettaglio, le auto elettriche (Bev) hanno una quota del 5,3% nel mese e del 4,1% nel cumulato; le vendite calano del 17,5% a novembre, ma mantengono una variazione positiva dello 0,6% nel cumulato. Le ibride plug-in calano del 31,3% a novembre e del 24,9% nel cumulato. Esse rappresentano il 3,1% delle immatricolazioni del singolo mese e il 3,3% del totale da inizio anno. Infine, le autovetture a gas rappresentano il 9,1% dell’immatricolato di novembre, interamente composto da autovetture Gpl (che sono in calo: -17,5% nel mese). La quota mensile delle autovetture a metano è, per la prima volta, completamente azzerata (a novembre non ci sono vetture immatricolate); nel cumulato, le auto a metano calano del 25%. Da inizio anno le Gpl crescono del 2,5%. Insieme, negli undici mesi, le due alimentazioni costituiscono il 9,5% del mercato.