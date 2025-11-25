Auto alla spina, boom installazioni wallbox in Italia: a ottobre +157% . Milano e Roma in testa

A poco piu di un mese dall'avvio del nuovo pacchetto di incentivi statali dedicati alla mobilita elettrica, il mercato italiano sta gia mostrando segnali molto chiari: l'interesse verso le auto elettriche e, soprattutto, verso la ricarica domestica, e entrato in una fase di accelerazione senza precedenti. Il 22 ottobre 2025, giorno di apertura della piattaforma per richiedere il bonus, si e trasformato in un vero «click day» e i fondi disponibili sono andati esauriti in poco piu di 24 ore, confermando un'attenzione altissima e una forte volonta di investimento da parte degli utenti. Secondo i dati ProntoPro, il marketplace di riferimento per i servizi professionali che mette in contatto domanda e offerta, questa corsa agli incentivi non arriva pero a sorpresa.

Le richieste di installazione di wallbox (per chi ricarica la propria auto elettrica a casa) erano gia in crescita costante nel corso del 2025. Il primo grande balzo si e registrato a settembre, con un +87,5% rispetto ad agosto, in concomitanza con l'annuncio dell'arrivo del bonus. L'effetto si e amplificato a ottobre: rispetto allo stesso mese del 2024, le richieste sono aumentate del +157%, segnando un cambio di passo netto nelle abitudini di chi si muove verso la mobilita green. E le proiezioni per novembre confermano che non si tratta di un fenomeno temporaneo: la crescita attesa su base annua raggiunge il +187%, segnale di un'evoluzione strutturale nel rapporto degli italiani con la ricarica domestica. Il cosiddetto «bonus effect» emerge anche osservando le variazioni settimanali: nella settimana tra il 12 e il 18 ottobre le richieste sono salite del +10% rispetto alla precedente, per poi aumentare di ulteriori 5 punti percentuali nella settimana tra il 19 e il 25 ottobre, a ridosso del click day.

A spingere ulteriormente l'interesse verso questi dispositivi potrebbe pero non essere soltanto il Bonus Auto Elettriche. L'attenzione degli utenti potrebbe infatti essere rivolta anche a un possibile rinnovo del Bonus Colonnine Domestiche per le spese effettuate nel 2025. Introdotto la scorsa primavera per gli acquisti avvenuti nel 2024, il contributo copre fino all'80% delle spese per l'acquisto e l'installazione di wallbox con potenza fino a 22 kW, con un tetto di 1.500 euro per le persone fisiche e 8.000 euro per i condomini. Una proroga dell'incentivo potrebbe mantenere elevata la domanda anche nel corso del prossimo anno, consolidando ulteriormente l'adozione della ricarica domestica. Ma gli incentivi stanno davvero cambiando il parco auto italiano? Secondo i dati ProntoPro relativi alle richieste di assicurazione auto, qualche segnale concreto di accelerazione c'e.

Nel 2025 l'auto elettrica raddoppia le percentuali della propria presenza, passando dall'1,5% al 3% delle richieste totali rispetto al 2024. Un incremento significativo considerando che si tratta di un mercato ancora giovane e fortemente influenzato dalla disponibilita di infrastrutture di ricarica. Il quadro generale racconta pero come le motorizzazioni tradizionali restino tuttora dominanti. Il diesel continua a rappresentare la quota maggiore, stabile al 44% delle richieste (dato identico al 2024), mentre la benzina segue con il 41%, in lieve calo rispetto al 41,5% dell'anno precedente. Gpl e metano si attestano complessivamente al 12%, perdendo un punto percentuale rispetto al 2024.