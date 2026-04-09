Le auto ricaricabili volano in Italia: +65,7% immatricolazioni Bev e +110% ibride plug-in nel primo trimestre 2026

Le immatricolazioni delle auto ad alimentazione alternativa rappresentano il 72,9% del mercato del solo mese di marzo, con volumi in aumento rispetto allo stesso mese del 2025 (+24,9%). Secondo l'ultimo report di Anfia, nel cumulato, le alternative aumentano del 26% e hanno una quota di mercato del 73,1% (+9,8 punti percentuali rispetto al 2025). Le auto elettrificate rappresentano il 67,6% del mercato di marzo, cosi come nel cumulato, con volumi in crescita nel mese (+32%) e in aumento nel cumulato (+36,3%). Tra queste, le ibride mild e full incrementano del 20,2% nel mese, con una quota di mercato del 50,3%, mentre, nel cumulato, risultano in crescita del 25,8%, con una market share del 51,5%.

Le immatricolazioni di auto ricaricabili incrementano del 85,2% nel mese (quota di mercato: 17,2%) e sono in crescita dell'85,8% nel cumulato (con la market share al 16,1%). Nel dettaglio, le auto elettriche hanno una quota dell'8,7% e aumentano del 72,1% nel mese. In aumento, in modo consistente, le ibride plug-in: +100,7%, con l'8,5% di quota del mercato del mese. Nel cumulato del trimestre, sia le Bev che le Phev risultano in aumento, rispettivamente +65,7% (market share del 7,9%) e +110,1% (8,3%). Infine, le autovetture a gas rappresentano il 5,3% dell'immatricolato di marzo, interamente composto da autovetture Gpl (-25,6% su marzo 2025). Nel cumulato, nel 2026, le autovetture a Gpl risultano in calo del -34,4% (quota di mercato a 5,5%).

Anfia ricorda che nel mese di marzo sono state immatricolate oltre 185mila autovetture, in crescita del 7,6% rispetto allo stesso mese del 2025. Nel cumulato del trimestre, le immatricolazioni sono state 484.577, in aumento del 9,2% rispetto all'anno precedente. Le auto a benzina chiudono marzo in calo del -18,6%, con una quota di mercato del 20,2%. In flessione anche le autovetture diesel (-29,6% su marzo 2025), con una market share del 6,9%. Nel cumulato, le immatricolazioni di autovetture a benzina registrano una variazione del 18,6% (19,8% di quota). Continua il trend negativo delle auto diesel: 23,5% e 7% di quota nel trimestre.