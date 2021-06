Auto, aumentano immatricolazioni ibride ed elettriche. A maggio sono il 45,7% del mercato, in calo benzina e diesel

TORINO - Tra le auto immatricolate nel mese di maggio, in Italia, prosegue il declino di quelle diesel e benzina, la cui fetta di mercato si riduce progressivamente a favore delle ibride ed elettriche. Secondo Anfia, l’Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica, le autovetture diesel per il quarto mese consecutivo non superano la soglia del 25% di quota e rappresentano il 23,1% del mercato di maggio e il 24,2% del mercato nei primi cinque mesi del 2021. In lieve ribasso, rispetto ad aprile, la quota di autovetture a benzina: il 31,2% nel mese e il 32,7% nel cumulato dei primi cinque mesi. Di contro, le immatricolazioni di auto ad alimentazione alternativa raggiungono quota 45,7% a maggio 2021 e 43,2% nei primi cinque mesi.

Le vetture elettrificate rappresentano più di un terzo del mercato (37% nel mese e 34,8% nel cumulato). Tra queste, le ibride non ricaricabili rappresentano il 28,1% del mercato di maggio (per il quarto mese consecutivo una quota più alta rispetto al diesel) e il 27,4% nel cumulato. Le ricaricabili, invece, raggiungono il 9% di quota a maggio (le ibride plug-in il 5,4% nel mese e il 4,2% nel cumulato, e le elettriche pure il 3,6% nel mese e il 3,2% nel cumulato). Infine, le auto a gas rappresentano l’8,6% del mercato del quinto mese del 2021 e l’8,3% del mercato dei primi cinque mesi: le vetture GPL hanno una quota di mercato del 6,4% nel mese e del 6% nel cumulato e quelle a metano del 2,2% nel mese e del 2,3% nei primi cinque mesi dell’anno.