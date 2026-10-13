Auto aziendali, il fisco frena il rinnovo delle flotte: «Servono regole chiare e stabili»

Il fisco può diventare un ostacolo al rinnovo del parco auto aziendale e alla transizione verso una mobilità più sostenibile. È il messaggio lanciato da Best Mobility, l'associazione che rappresenta i fleet e mobility manager, nel corso del webinar “La chiarezza fiscale non è un optional”, dedicato alle criticità che interessano la gestione delle flotte aziendali. Al centro del confronto, la necessità di un quadro normativo più semplice, coerente con quello degli altri Paesi europei e soprattutto stabile nel tempo. Un'esigenza che riguarda direttamente le imprese, chiamate a programmare i costi della mobilità e a pianificare gli investimenti in un contesto fiscale caratterizzato da frequenti modifiche. All'incontro, patrocinato da ANIASA e UNRAE, è intervenuto anche il fiscalista Francesco Delli Falconi, Partner di CMS Law Tax Future. Tra i temi affrontati, le disposizioni del Decreto Omnibus, il valore normale, la gestione degli optional e la maggiore tassazione prevista recentemente per le auto con più di cinque anni.

Auto aziendali, la richiesta di una riforma fiscale. Proprio per superare queste incertezze, Best Mobility ha espresso il proprio sostegno alla proposta di revisione della fiscalità delle auto aziendali presentata al Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla Presidenza del Consiglio da ANFIA, ANIASA, Motus-E e UNRAE. La proposta punta a intervenire su due aspetti principali. Il primo riguarda la deducibilità dei costi e la detraibilità dell'IVA, attraverso un allineamento alle migliori pratiche europee, con l'obiettivo di rimuovere gli ostacoli fiscali al rinnovo del parco circolante. Il secondo riguarda la ricarica domestica delle auto elettriche aziendali, con la richiesta di detassare i rimborsi riconosciuti dalle imprese ai dipendenti per l'energia utilizzata a casa. Una misura che, nelle intenzioni dei promotori, contribuirebbe a rendere più agevole la diffusione dei veicoli elettrici nelle flotte.

Flotte aziendali, un ruolo chiave per il mercato dell'usato. La questione fiscale non riguarda soltanto i bilanci delle imprese. Il rinnovo delle flotte aziendali può avere effetti anche sul mercato automobilistico e sulla disponibilità di vetture più recenti per i privati. Secondo quanto emerso nel webinar, le flotte hanno cicli medi di vita di circa quattro anni. Accelerarne il ricambio significherebbe quindi alimentare il mercato dell'usato con veicoli relativamente recenti, più sicuri e a basse emissioni, rendendoli accessibili a una platea più ampia di automobilisti. Un'opportunità importante anche alla luce del peso ancora limitato del canale aziendale in Italia. Il comparto rappresenta infatti poco meno del 30% delle nuove immatricolazioni nazionali, contro una media di circa il 60% nell'Unione europea. Un divario che, secondo Best Mobility, evidenzia un potenziale di crescita ancora significativo.

«La certezza fiscale è indispensabile per investire». «La gestione di una flotta richiede programmazione e visibilità sui costi, mentre un quadro fiscale caratterizzato da frequenti modifiche crea incertezza e frena gli investimenti», ha sottolineato il presidente di Best Mobility, Federico Di Paola. «Per chi gestisce la mobilità aziendale, la certezza delle regole non è un dettaglio accessorio, ma la premessa indispensabile per costruire una car policy efficiente. Gli optional possono essere una scelta; la certezza delle regole fiscali no», ha aggiunto Di Paola. I fleet e mobility manager rappresentati dall'associazione gestiscono complessivamente oltre 83.000 veicoli per grandi aziende italiane e multinazionali operative nel nostro Paese. Un'esperienza che Best Mobility intende mettere a disposizione delle istituzioni per contribuire alla definizione di misure più efficaci e facilmente applicabili.

L'associazione auspica quindi l'avvio di un confronto strutturato con il Governo per valutare l'inserimento della riforma nella prossima Legge di Bilancio. L'obiettivo è creare condizioni fiscali favorevoli alla pianificazione degli investimenti, al rinnovo delle flotte e alla diffusione di veicoli più efficienti, senza penalizzare le imprese con continui cambiamenti delle regole.