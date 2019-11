Auto aziendali, la tassa sarà retroattiva: costi fino a 5 mila euro

La tassa sulle auto aziendali sarà retroattiva, ovvero verrà applicata anche sui contratti di locazione già in essere. Così il governo ragiona su un ulteriore sconto per renderla ancora più tollerabile: dopo aver annunciato, in seguito alle polemiche degli ultimi giorni, che la quota imponibile raddoppierà anziché triplicare come previsto originariamente, passando dunque dal 30 al 60 per cento, l'esecutivo ora si preparerebbe a inserire anche una norma di decorrenza per far scattare il...

