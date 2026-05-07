Auto Bev+Phev: da gennaio a marzo a quota 4,114 milioni a livello globale. +27% in Europa e +68% in Asia, crollo Usa

Le consegne globali di veicoli elettrici (Bev+Phev) da gennaio a marzo 2026 hanno totalizzato circa 4,114 milioni di unità, con un calo del 2,0% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Lo rileva Sne Research, confermando che il mercato cinese ha rallentato pur continuando a rappresentare oltre la meta della domanda totale. Cio ha determinato una tendenza al ribasso delle vendite cumulative globali. Al contrario, i mercati europei e asiatici (esclusa la Cina) hanno registrato una crescita a doppia cifra, evidenziando chiaramente una tendenza alla ristrutturazione della domanda a livello regionale. In particolare, la Cina e rimasta il mercato piu grande con 2,088 milioni di unita, ma la sua quota di mercato e scesa dal 60,8% al 50,8% a causa di un calo delle vendite del 18,2% su base annua.

Al contrario, l'Europa e cresciuta del 26,7% con 1,15 milioni di unità, ampliando la sua quota di mercato dal 21,6% al 28%. Il Nord America ha registrato 297.000 unita, con un calo del 28,2%, il maggiore tra le principali regioni, mentre l'Asia (esclusa la Cina) ha mostrato il trend di crescita piu marcato, aumentando del 67,9% a 412.000 unita. Anche altre regioni hanno registrato un trend di espansione incentrato sui mercati emergenti, con un aumento del 110,2% a 167.000 unita.

«Questa tendenza - spiegano gli analisti di Sne Research - indica che, da gennaio a marzo 2026, il mercato globale dei veicoli elettrici e entrato in una fase di transizione in cui gli assi di crescita si stanno spostando in base alle variazioni della domanda regionale e ai cambiamenti del contesto normativo, piuttosto che in una fase di semplice espansione della domanda complessiva. Con la diminuzione della dipendenza dalla Cina e l'aumento della quota dei mercati europei e asiatici (esclusa la Cina), le performance delle case automobilistiche divergono chiaramente in base ai loro portafogli regionali e alla capacita di risposta ai mercati locali».