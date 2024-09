Automotive, bilaterale Urso-Cuerpo: con ministro Economia spagnolo focus su crisi europea del settore

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha tenuto un incontro in videoconferenza con il ministro dell'Economia e del Commercio spagnolo, Carlos Cuerpo, per un confronto bilaterale su alcuni dossier inerenti la crisi del settore automotive in Europa e i relativi impatti produttivi e occupazionali. Urso ha altresi illustrato a Cuerpo i punti chiave della proposta di politica industriale europea per il settore automotive che presentera il prossimo 26 settembre a Bruxelles in occasione del Consiglio Competitivita.

L'incontro odierno, che segue quello della scorsa settimana con l'omologo austriaco Martin Kocher, si inserisce nel quadro dei confronti avviati da Urso con i ministri dell'UE in vista del Consiglio Competitivita. Il ministro Urso, inoltre, presentera la sua proposta di politica industriale europea per l'automotive in occasione dell'incontro con Confindustria e i Sindacati in programma al Mimit per lunedi prossimo alle ore 16.