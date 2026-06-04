Auto cinesi, cresce l’appeal tra le nuove generazioni: tecnologia, qualità e prezzo battono i pregiudizi

Le auto cinesi continuano a guadagnare terreno nel mercato italiano, soprattutto tra i consumatori più giovani. Secondo una recente indagine realizzata dalla società di consulenza Areté nel mese di maggio, tre giovani italiani su quattro si dichiarano pronti ad acquistare una vettura prodotta in Cina, segnale di un cambiamento significativo nella percezione dei marchi provenienti dal gigante asiatico.

Lo studio, intitolato “Cosa pensano i giovani delle auto cinesi?”, mostra come il tradizionale scetticismo verso questi brand stia progressivamente lasciando spazio a una maggiore fiducia. Se in passato i costruttori cinesi erano spesso associati esclusivamente a prodotti economici, oggi vengono percepiti come realtà competitive sul piano della qualità, della tecnologia e dell’innovazione. L’automobile continua inoltre a mantenere un ruolo centrale nelle abitudini di mobilità delle nuove generazioni. Oltre la metà degli intervistati utilizza l’auto quotidianamente per i propri spostamenti e l’83% dichiara di possederne già una.

Tecnologia e qualità prima del prezzo Tra coloro che prenderebbero in considerazione l’acquisto di un’auto cinese, il 53% indica come principale motivo di interesse il livello tecnologico e qualitativo dei veicoli. Il prezzo, pur restando un fattore importante, si colloca al secondo posto ed è citato dal 43% del campione. L’attenzione al budget resta comunque elevata: la maggior parte dei potenziali acquirenti considera accettabile una spesa inferiore ai 30.000 euro, una fascia nella quale molti costruttori cinesi sono già presenti con modelli elettrificati e ricchi di dotazioni.

Ibrido in testa alle preferenze Per quanto riguarda le alimentazioni, l’ibrido si conferma la soluzione preferita. Quasi un giovane su due sceglierebbe una vettura con tecnologia ibrida, mentre il 34% si orienterebbe verso un modello completamente elettrico. Solo il 20% continua a preferire un’auto a benzina tradizionale. I dati confermano quindi una crescente attenzione verso le tecnologie a basse emissioni, in linea con l’evoluzione dell’offerta proposta dai costruttori cinesi negli ultimi anni.

Restano dubbi su assistenza e affidabilità Nonostante il miglioramento dell’immagine dei marchi cinesi, persistono alcune perplessità. Tra gli intervistati che non si dichiarano ancora convinti, il 23% esprime dubbi sulla qualità del servizio post-vendita, mentre il 22% manifesta preoccupazioni legate all’affidabilità dei veicoli. Si tratta di criticità che, secondo l’indagine, derivano soprattutto dalla limitata conoscenza diretta dei prodotti e dalla presenza relativamente recente di molti marchi sul mercato italiano.

Secondo Massimo Ghenzer, presidente di Areté, il divario reputazionale che separava i costruttori cinesi dai marchi europei e giapponesi si è ormai quasi completamente ridotto. Un dato particolarmente significativo riguarda la percezione tecnologica: circa l’80% degli intervistati considera oggi i brand cinesi più avanzati dei concorrenti tradizionali sotto questo profilo.

L’informazione passa dal web Anche le modalità con cui i giovani raccolgono informazioni prima dell’acquisto di un’auto stanno cambiando. Il 41% si affida principalmente a siti specializzati e piattaforme online, confermando il ruolo centrale del digitale nel processo decisionale. Il 18% continua invece a considerare il concessionario come fonte principale di informazione, mentre il 17% costruisce la propria opinione attraverso i social network. Un quadro che evidenzia come la sfida per i costruttori non si giochi soltanto sul prodotto, ma anche sulla capacità di comunicare efficacemente attraverso i canali digitali frequentati dalle nuove generazioni.