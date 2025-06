Auto connesse: in Italia sono 17,7 milioni nel 2024 (+16% sul 2023). PoliMi, è un mercato da 3,3 mld di euro

A fine 2024 in Italia erano 17,7 milioni le auto connesse, poco meno di metà del parco circolante (44%), una ogni tre abitanti. Il mercato italiano delle auto smart ha raggiunto così, secondo i dati dell’Osservatorio Connected Vehicle & Mobility del Politecnico di Milano, i 3,3mld di euro, +16% rispetto al 2023, in linea con i trend osservati nei principali paesi occidentali che presentano una crescita tra il 10% e il 20%. Un mercato che include le soluzioni per l’auto connessa, per 1,66mld di euro +7%, i sistemi adas integrati nelle nuove vetture, come la frenata automatica di emergenza o il mantenimento di corsia, che valgono 1,2mln di euro +26%, ma anche le soluzioni smart mobility nelle città come la gestione dei parcheggi e la sharing mobility, per 500mln di euro +25%.

In questo scenario, oltre metà, il 55%, degli italiani si dice pronto ad utilizzare un’auto a guida autonoma nei prossimi anni. Ma c’è anche il 57% che sarebbe disposto a rinunciare del tutto a una propria vettura se i mezzi pubblici passassero più frequentemente. Mentre la normativa europea sullo stop alle auto diesel e benzina entro il 2035 non spaventa troppo: solo il 10% dichiara che si adeguerà fin da subito, il 34% preferisce attendere che le vetture elettriche diventino più convenienti e affidabili, mentre poco meno della metà, il 48%, utilizzerà il più possibile la vettura attuale o ne comprerà una nuova, sempre con motore a combustione, poco prima della deadline.

Nell’ambito della gestione delle flotte aziendali, il 43% dei fleet manager mette a disposizione dei dipendenti veicoli elettrici o ibridi, il 30% dispone di una flotta connessa e solo il 7% delle grandi aziende ha integrato soluzioni di intelligenza artificiale per gestire il parco auto.Parallelamente, il 65% dei comuni italiani ha avviato progetti di smart mobility nell’ultimo triennio. Cresce la sperimentazione delle smart road: sono 166 i progetti censiti a partire dal 2017 a livello globale, ben 46 lanciati nel 2024. In Italia si contano 21 iniziative attivate nel triennio