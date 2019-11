Auto, la Lega denuncia: da gennaio dieci euro in più per ogni pratica

Secondo la Lega, da gennaio 10 euro in più per ogni pratica auto. «Dal primo gennaio per gli automobilisti si prepara l'ennesimo salasso. È di pochi giorni fa l'allarme delle autoscuole sul Documento Unico di Circolazione che, in sostituzione alla Carta di Circolazione e al Certificato di Proprietà, costerà dieci euro in più per ogni pratica. Ci sembra davvero assurdo che a pagare i costi siano i cittadini e chiediamo un intervento immediato del governo». Così i leghisti Elena Maccanti e Giuseppe Donina che hanno presentato un question time in Commissione Trasporti alla Camera, che verrà discusso domani.

«I costi, peraltro, lieviteranno per una questione meramente tecnica - sottolinea i deputati della Lega - dal momento che non è possibile distinguere le voci di pagamento con la procedura PagoPa. Non basterebbe dialogare con AglD per chiedere di gestire la piattaforma e consentire un pagamento unico?. Si risolva il problema prima del nuovo anno perché a pagare le inefficienze della pubblica amministrazione non possono essere gli utenti», concludono.