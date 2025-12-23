Auto, crescono le vendite in Europa grazie alle elettriche e le ibride

Aumentano le immatricolazioni di nuove auto in Europa a novembre per il quinto mese consecutivo, trainate dai veicoli ibridi e dalla continua crescita della quota di veicoli elettrici. A novembre in Europa (Ue+Efta+Uk) sono state immatricolate 1.079.563 autovetture con un aumento del 2,4% rispetto allo stesso mese del 2024, secondo i dati resi noti dall'Acea, l'associazione dei costruttori europei. Nella sola Unione europea le immatricolazioni sono state 887.491, in crescita del 2,1% su base annua. Nel dettaglio, nel periodo gennaio-novembre, le auto vendute sono state 12.098.687, l'1,9% in piu sullo stesso periodo del 2024, ma il 16,8% in meno rispetto alla situazione ante-crisi.

Nei primi undici mesi del 2025, il numero di nuovi veicoli venduti ha raggiunto i 9,86 milioni, con un aumento dell'1,4% rispetto allo stesso periodo del 2024. Nonostante questo «recente slancio positivo - sottolinea l'ACEA nel suo comunicato - i volumi complessivi rimangono ben al di sotto dei livelli pre-pandemia». Anzi, secondo Anfia, la lieve crescita registrata a novembre «fa ipotizzare una chiusura del 2025 al di sotto degli 11 milioni di immatricolazioni». Il vero motore della crescita e la domanda di veicoli elettrificati. Le auto ibride (dotate di motore a combustione interna e motore elettrico) rimangono le piu popolari tra gli acquirenti europei, con un'impennata particolare delle vendite per le ibride plug-in (che quindi dispongono sia di un serbatoio di benzina che di una presa di ricarica).

Le ibride hanno rappresentato il 34,6% del mercato delle auto nuove da gennaio a novembre 2025. Sono stati venduti quasi 3,41 milioni di nuovi veicoli ibridi (con un aumento del 14,5% rispetto ai primi undici mesi del 2024), con un aumento delle vendite del 26% in Spagna, del 24,2% in Francia, dell'8,7% in Germania e del 7,9% in Italia. Per le ibride plug-in, le immatricolazioni hanno totalizzato quasi 913.000 unita. Rappresentano ora il 9,3% delle vendite di auto nuove, rispetto al 7,1% dell'anno scorso, sempre in undici mesi. Le vendite sono aumentate del 113% in Spagna, dell'80,6% in Italia e del 62,7% in Germania. La quota di auto elettriche continua a crescere, raggiungendo il 16,9% delle vendite nel periodo gennaio-novembre 2025, rispetto al 13,4% di un anno fa, «un livello che deve ancora aumentare per raggiungere gli obiettivi di transizione», secondo l'Associazione.

Le nuove immatricolazioni di auto completamente elettriche hanno raggiunto 1,66 milioni di unita in undici mesi, con un aumento del 27,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. «La quota di mercato raggiunta, tuttavia, si ferma al 16,9% (3,5 punti percentuali in piu rispetto a gennaio-novembre 2024), rendendo evidente che i target di CO2 previsti al 2025 non verranno raggiunti», ha commentato Roberto Vavassori, Presidente di Anfia. Sia Acea sia Anfia sono state in prima linea nelle richieste di allentamento delle normative europee sulla transizione verso veicoli completamente elettrici. Il 16 dicembre, l'Unione Europea ha finalmente abbandonato il suo piano che imponeva ai produttori di veicoli di passare a veicoli completamente elettrici entro il 2035, una misura ambientale fondamentale.

Ciononostante, questa proposta di revisione del Regolamento CO2 per gli autoveicoli leggeri presentata pochi giorni fa dalla Commissione europea «non soddisfa assolutamente le richieste dell'industria e la flessibilita delle sanzioni, pur rappresentando un segnale di attenzione, non e certo una soluzione», ha bollato Vavassori spiegando che «i Commissari si sono concentrati sui target al 2035 e sul post-2035 senza modificare l'obiettivo stabilito al 2030 per le autovetture, mentre la chiusura del mercato di quest'anno non fara altro che evidenziare quanto siamo ancora distanti dal suo raggiungimento per via di problematiche che rimarranno le stesse nei prossimi 5 anni in assenza di interventi realistici e pragmatici».

La quota di mercato delle nuove auto a benzina e diesel continua a diminuire: al 27% a fine novembre, rispetto al 33,7% dell'anno precedente per i veicoli a benzina, con 2,67 milioni di unita vendute nei dieci mesi, e al 9% per i veicoli diesel, con 890.000 nuove unita. Il Gruppo Volkswagen, principale produttore automobilistico europeo, ha venduto 252.239 auto a novembre 2025 (+3,5% su base annua) e 2,731 milioni nei primi undici mesi (+5%), pari a una quota di mercato complessiva del 27,7% (rispetto al 26,8% dell'anno precedente). Stellantis, ha visto le sue vendite aumentare dello 0,3% a 124.716 a novembre, trainate dai marchi Citroen e Fiat, ma le sue vendite sono diminuite del 5,5% negli undici mesi (a 1,54 milioni). Rappresenta il 15,6% del mercato dei veicoli nuovi negli ultimi undici mesi, in leggero calo rispetto all'anno precedente. Tesla continua la sua spirale discendente (-34,2% nel mese e -38,8% negli undici mesi, raggiungendo circa 129.000 veicoli).