A partire dal 1° dicembre entreranno in vigore le nuove misure di salvaguardia provvisorie decise dalla Commissione europea per contingentare le importazioni di veicoli ibridi. L'intervento nasce dalla necessità di arginare la forte crescita dei flussi in entrata registrata dal 2023 a oggi, tutelando così la competitività dell'industria automobilistica comunitaria.

Un perimetro globale: non solo Pechino nel mirino sebbene il provvedimento dia attuazione all'intesa raggiunta il 9 ottobre 2026 con Pechino — nell'ambito delle consultazioni commerciali Ue-Cina per moderare l'export cinese — le restrizioni non saranno selettive. Bruxelles ha infatti stabilito che i tetti massimi si applicheranno a tutte le importazioni, indipendentemente dal Paese di origine. Oltre alla Cina, i principali Paesi interessati dalla stretta sono Turchia, Messico e Marocco. Restano invece esenti i veicoli provenienti da Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Ucraina e Kenya, così come le vetture trasferite in Irlanda del Nord dal resto del Regno Unito e destinate esclusivamente al mercato e all'immatricolazione locale.

Le ragioni dell'intervento: sovraccapacità e rischio per l'industria europea secondo l'esecutivo comunitario, l'impennata delle importazioni è il risultato di una crescente sovraccapacità produttiva globale, aggravata dalle barriere commerciali innalzate da altri grandi mercati internazionali che dirottano i flussi verso l'Europa. L'indagine avviata da Bruxelles ha evidenziato che i costruttori con sede nell'Unione stanno perdendo quote di mercato nonostante la domanda interna sia in crescita: una dinamica che mette a rischio la sostenibilità a lungo termine del comparto ibrido europeo e configura la minaccia imminente di un grave danno economico.

Come funzionano i contingenti e i veicoli coinvolti Il sistema introduce un tetto quantitativo massimo oltre il quale non sarà consentito importare. La ripartizione avverrà secondo due criteri:

Quote specifiche per Paese: assegnate agli esportatori che nel 2025 hanno coperto oltre il 2% delle importazioni Ue. Il tetto è calcolato sui volumi registrati lo scorso anno, aumentati di poco più del 15%.

Quota residua: un contingente unico destinato a tutti gli altri Paesi fornitori.

Le restrizioni, frutto dell'inchiesta aperta il 30 ottobre 2026, riguardano l'intera gamma delle motorizzazioni ibride: dai modelli full hybrid (HEV) e mild hybrid (MHEV), che ricaricano la batteria internamente tramite il motore termico e la frenata rigenerativa, fino ai plug-in hybrid (PHEV), dotati di ricarica esterna alla rete elettrica.

Tempistiche Le misure provvisorie resteranno operative per un massimo di 200 giorni. Nel frattempo proseguirà l'iter per l'eventuale adozione di dazi o quote definitive, che dovranno essere varate entro nove mesi dall'apertura dell'indagine (termine prorogabile di ulteriori due mesi).