Draghi: «Non si puo imporre stop a motori a combustione senza sistemi di ricarica»

«Per accelerare la decarbonizzazione, bisogna allineare strumenti e obiettivi. Non puoi forzare lo stop ai motori a combustione - dicendo a un intero settore produttivo che deve interrompere una grande linea di produzione - e allo stesso tempo non imporre, con la stessa forza, l'installazione di sistemi di ricarica e non creare le interconnessioni per farlo. Bisogna allineare le cose». Lo ha dichiarato l'ex presidente del Consiglio e autore del rapporto sulla competitivita dell'Ue, Mario Draghi, nelle sue risposte durante il dibattito al Parlamento europeo alla settimana parlamentare europea al Parlamento europeo a Bruxelles.