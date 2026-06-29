Auto e circolarità: Ue adotta nuove regole su norme riciclo, riuso e contenuto plastica recuperata. In vigore fra 2 anni

Il Consiglio Ue ha formalmente adottato il regolamento relativo ai requisiti di "circolarità" per la progettazione dei veicoli e la gestione dei veicoli a fine vita. Le nuove norme garantiranno che i nuovi veicoli siano progettati e prodotti in modo da favorirne il riutilizzo, il riciclo e il recupero, al fine di rendere il settore automobilistico più circolare e sostenibile. Vengono introdotti requisiti di circolarità per l'intero ciclo di vita dei veicoli, dalla progettazione e produzione fino al loro smaltimento a fine vita. Dopo 6 anni dall'entrata in vigore delle nuove norme, almeno il 15% della plastica utilizzata per la produzione di nuovi veicoli dovrà provenire da materiale riciclato, con l'obiettivo finale di raggiungere il 25% di plastica riciclata entro 10 anni dall'entrata in vigore del regolamento. Inoltre, almeno il 20% di questa plastica riciclata dovrà essere recuperata dai veicoli a fine vita.

I produttori saranno ritenuti finanziariamente e organizzativamente responsabili per l'intero ciclo di vita dei loro veicoli, anche quando diventano rifiuti. Questa responsabilità estesa del produttore comprende la promozione della progettazione circolare e la garanzia del ritiro gratuito e del corretto trattamento di tutti i veicoli a fine vita.

Il regolamento affronta anche la questione dei "veicoli mancanti" – quelli smantellati o esportati illegalmente – rafforzando le misure di tracciabilità e controllo. Una volta che un veicolo soddisfa i criteri di veicolo fuori uso (rifiuto), deve essere trattato da un impianto di trattamento autorizzato e non può essere legalmente esportato o rivenduto come veicolo usato.

Inoltre, il regolamento vieta l'esportazione di veicoli usati non più idonei alla circolazione, garantendo che la Ue rispetti i suoi impegni a non contribuire all'inquinamento in paesi terzi e a trattenere i materiali di valore all'interno del suo territorio. Il nuovo regolamento si applicherà integralmente alle autovetture e ai furgoni commerciali leggeri, mentre i veicoli pesanti (ad esempio autocarri), i motocicli e i veicoli speciali (sia di piccole che di grandi dimensioni) saranno soggetti a una serie di requisiti più limitati, volti soprattutto a garantirne il corretto trattamento.

Il regolamento entrerà in vigore 2 anni dopo la sua entrata in vigore. Sulla base di uno studio di fattibilità che sarà completato un anno dopo l'entrata in vigore del regolamento, la Commissione dovrà definire obiettivi futuri per altri materiali come acciaio riciclato, alluminio, magnesio e materie prime critiche.

Ogni anno nella Ue vengono prodotti oltre 6 milioni di veicoli fuori uso (veicoli che raggiungono la fine del loro ciclo di vita e vengono trattati come rifiuti). Una gestione inadeguata dei veicoli fuori uso causa inquinamento e la perdita di tonnellate di materiali. L'industria automobilistica è uno dei settori a più alta intensità di risorse e tra i maggiori consumatori di materie prime primarie, ma fa un uso insufficiente di materiali riciclati.

Le norme esistenti hanno portato a un miglioramento della raccolta dei veicoli fuori uso e a un aumento del riciclo dei veicoli fuori uso, che ora raggiunge circa l'85% dei materiali in essi contenuti. Tuttavia, sono necessarie ulteriori azioni per affrontare le sfide relative alla progettazione dei veicoli, al contenuto riciclato e all'esportazione di veicoli inquinanti. Il presente regolamento si basa sul Green Deal europeo e sul piano d'azione per l'economia circolare, promuovendo pratiche sostenibili lungo tutta la catena del valore del settore automobilistico.