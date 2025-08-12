Auto elettrica occidentale vola nel Regno Unito: Ford, Renault e Mini, male invece le giapponesi

Aziende come Ford, Renault e Mini hanno aumentato notevolmente le vendite di veicoli elettrici nel Regno Unito, mentre le giapponesi Honda, Mazda e Toyota stanno rapidamente venendo superate. Lo rileva una nuova analisi di “New Automotive”, da cui emerge che nel primo semestre 2024 tutti i 10 produttori con le migliori performance hanno più che raddoppiato le vendite di veicoli elettrici, e in alcuni casi quadruplicato. In particolare, «dopo aver faticato nel 2024 - spiegano gli esperti - iniziando l'anno con un solo modello di auto elettrica in vendita, Ford ha registrato l'aumento più significativo nel numero di veicoli elettrici venduti».

Le vendite di veicoli elettrici per la casa automobilistica di Detroit sono aumentate del 324% rispetto ai primi sei mesi del 2024, con l'arrivo di nuovi modelli, tra cui la Ford Puma Gen-E da meno di 30.000 sterline. Mini, che produce molti dei suoi veicoli elettrici nello stabilimento di Oxford, ha registrato un aumento del 160% nelle vendite di veicoli elettrici. Il resto della top 10 e dominato dai produttori europei, tra cui Renault (aumento del 251%), Porsche (203%), Volkswagen (201%), Skoda (143%), Peugeot (112%) e Cupra (109%). Male invece la performance dei produttori giapponesi, con Honda in calo del 92% nei primi 6 mesi del 2025, Mazda in calo del 76% e Nissan ha registrato un calo del 69%, anche se «sta attualmente riorganizzando il suo stabilimento di Sunderland per produrre tre nuovi modelli di veicoli elettrici: la nuova Leaf, la nuova Qashqai e la nuova Juke».

Secondo l'Energy & Climate Intelligence Unit, «e probabile che questi modelli determinino un aumento significativo delle vendite di veicoli elettrici di Nissan e contribuiscano a consolidare lo status del Nord Est come polo produttivo britannico per i veicoli elettrici». Toyota ha visto le vendite di veicoli elettrici scendere del 41%. Byd va in controtendenza anche nel Regno Unito, mentre un altro marchio cinese, MG, ha registrato un calo del 35%.