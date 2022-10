Auto elettriche, 6 paesi UE hanno meno di una colonnina di ricarica ogni 100 km. Al top l’Olanda con una ogni 1,5 km di strada

In Europa solo cinque paesi hanno installato almeno 10 colonnine di ricarica per le auto elettriche ogni 100 chilometri, nonostante la crescita delle vendite di questo segmento di mercato. È quanto emerge dagli ultimi dati Acea. Ma non solo il numero delle stazioni di ricarica è insufficiente, nella maggioranza dei casi la ricarica non è abbastanza rapida. Tabelle alla mano, sei paesi non garantiscono neanche una colonnina ogni 100 km; 17 hanno meno di cinque colonnine ogni 100 km di strada e solo cinque ne hanno più di dieci.

Inoltre il gap tra paesi è ampio, perché si passa dall’Olanda con una colonnina ogni 1,5 km di strada (al primo posto in Ue con 64 stazioni ogni 100 Km), alla Polonia, che però è sette volte più estesa, che ha una colonnina ogni 150 km. Ovvio che l’estensione territoriale impatta il dato, con il Lussemburgo che per esempio vanta il secondo posto in Ue per densità di colonnine, 58 ogni 100 Km. Forte il divario con il terzo posto occupato dalla Germania (25 stazioni di ricarica per auto elettriche ogni 100 Km). L’Italia ha invece 9,2 stazioni di ricarica ogni 100 Km; la Finlandia si ferma a 4,8; Francia a 3,4; mentre agli ultimi posti troviamo la Spagna 1,6; la Grecia 0,4 e ultima la Lituania con 0,2.