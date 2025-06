Auto elettriche, a maggio volano in Italia: +42,7% immatricolazioni. Quota mercato salita al 5,1%

«Il confronto europeo vede l’Italia in grave ritardo sulla diffusione dei veicoli elettrici, ma i segnali positivi non mancano e la crescente disponibilità di modelli sempre più accessibili rappresenta un possibile punto di svolta per il mercato». È questo il commento in una nota di Fabio Pressi, presidente di Motus-E dopo la pubblicazione delle immatricolazioni di maggio 202 che hanno registrato nel quinto mese dell’anno, in particolare, l'immatricolazione di 7.134 vetture full electric, in aumento del 42,7% rispetto a maggio 2024, con una quota di mercato salita al 5,1% (dal 3,6% di maggio 2024). Lo comunica in una nota Motus-E dopo i dati sulle immatricolazioni di maggio 2025. Nei primi cinque mesi dell’anno le auto elettriche registrate nella Penisola sono 36.800, su del 72,9% rispetto allo stesso periodo del 2024, con una market share del 5,1%, in progresso rispetto al 2,9% del periodo gennaio-maggio 2024.

Al 31 maggio, il parco circolante elettrico in Italia conta 313.199 auto. Considerando tutte le alimentazioni, a maggio il mercato auto italiano resta sostanzialmente stabile rispetto allo scorso anno, con 140.067 unità immatricolate. Anche nei 5 mesi le registrazioni si fermano su livelli vicini al 2024, con 725.590 unità (-0,5%). «Convogliare sugli incentivi per le fasce più deboli i residui Pnrr impossibili da usare per le colonnine di ricarica è stata una mossa particolarmente avveduta per scongiurare la dispersione di risorse preziose per il Paese. Ora però è fondamentale essere tempestivi nell’attuazione della misura, per evitare di imbrigliare il mercato con l’attesa di un bonus rivolto, peraltro, a una limitata platea di potenziali beneficiari. Bisogna stare molto attenti a non replicare quanto osservato lo scorso anno, quando il mercato si era quasi fermato per aspettare l’Ecobonus”, ha aggiunto Pressi.