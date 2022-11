Auto elettriche: Anfia, bene gli incentivi ma servono quelli per punti ricarica

MILANO - «Come per i mesi precedenti, il rialzo di ottobre risulta condizionato dal confronto con un ottobre 2021 che aveva chiuso a -35,7%, il peggior risultato dello scorso anno, già inficiato dalla pesante crisi dei semiconduttori». Così Gianmarco Giorda, direttore di Anfia, commentando i dati auto. «Senza dubbio, la recente rimodulazione degli incentivi e, soprattutto, l’estensione dell’ecobonus anche alle società di noleggio stimoleranno la ripresa del mercato fino alla fine dell’anno. Ora auspichiamo che venga attuata in tempi rapidi anche la misura di incentivazione per le infrastrutture private e nei condomini, passo necessario per la diffusione della mobilità elettrificata e per il conseguente rinnovo del parco circolante verso una completa decarbonizzazione», continua Giorda, sottolineando che, «a seguito dall’accordo raggiunto pochi giorni fa dalle Istituzioni europee relativamente ai nuovi target di riduzione della CO2 al 2035, sarà infatti fondamentale che il nostro Paese adotti velocemente tutte le misure necessarie per incentivare gli investimenti di imprese e cittadini, per affrontare al meglio la transizione energetica».