Auto elettriche: bassi i numeri del noleggio in Europa, fanno eccezione paesi scandinavi. In Italia solo lo 0,8%

I veicoli elettrici non sfondano sul mercato del noleggio auto. A livello globale, nel 2024 rappresentano appena il 2,1% del totale, secondo una recente analisi del portale billiger-mietwagen.de che rileva anche forti differenze regionali significative e una tendenza al rialzo. Ad esempio, Norvegia e Svezia rappresentano un'eccezione in questo panorama, con le auto elettriche che si attestano, rispettivamente, sul 20,4% e sul 16,4% dei noleggi. Anche Francia (8,6%), Belgio (7,1%) e Svizzera (7,0%) riportano quote relativamente elevate. La Germania, con il 3,7%, si colloca al di sopra della media complessiva del portale. Al contrario, l’Italia (0,8%), la Spagna (1,1%), gli Stati Uniti e l’Austria (entrambi 1,2%) sono molto indietro. Anche se i dati non rispecchiano esattamente la composizione delle flotte di auto a noleggio, forniscono informazioni sulle tendenze del mercato.