Auto elettriche, bonus al via: fino 11 mila euro di incentivi per l'acquisto. Ecco tutti i dettagli

Tornano gli aiuti per acquistare un'auto elettrica. Gli incentivi questa volta sono finanziati con fondi provenienti dal Pnrr e potranno arrivare fino ad 11 mila euro a seconda del reddito di chi acquisterà una vettura a zero emissioni in sostituzione di una tradizionale e fino a 20mila euro per le microimprese per i veicoli commerciali. La misura decisa con la rimodulazione del Piano dello scorso maggio diventa ora operativa con l'adozione da parte del ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del decreto attuativo che regola gli incentivi a fondo perduto. L'intervento è destinato a persone fisiche e microimprese con residenza o sede legale nelle aree urbane funzionali (città oltre i 50.000 abitanti e area di pendolarismo). L'iniziativa, finanziata con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza mette a disposizione 597 milioni di euro. Si tratta di fondi precedentemente orientati sulla rete di ricarica elettrica. L'obiettivo è favorire il rinnovo del parco circolante con veicoli a zero emissioni, contribuendo alla riduzione dell'inquinamento urbano e al miglioramento della qualità dell'aria.

Per accedere al contributo, sarà necessario rottamare un veicolo termico fino a Euro 5. Le modalità operative e la data di apertura della piattaforma per l'accesso agli incentivi saranno comunicate con apposito avviso sul sito istituzionale del ministero. «Con questo nuovo schema di incentivi - ha dichiarato il ministro Gilberto Pichetto Fratin - vogliamo accelerare la transizione anche nel settore della mobilità privata e commerciale, supportando concretamente cittadini e piccole imprese nei contesti urbani più esposti all'inquinamento. Grazie al Pnrr, mettiamo in campo risorse importanti per favorire la diffusione dei veicoli a zero emissioni e contribuire a città più pulite e vivibili. Il sostegno è calibrato per chi ha redditi più bassi e per le microimprese, perché la transizione deve essere sostenibile anche dal punto di vista sociale».

L'incentivo sarà riconosciuto alle persone fisiche per l'acquisto di un'auto elettrica è pari a un massimo di 11mila euro, per i privati con Isee inferiore o pari a 30mila, oppure a un massimo di 9mila euro, per Isee compreso tra i 30 e i 40mila. alle microimprese, per l'acquisto di veicoli elettrici commerciali (categorie N1 e N2), fino a un massimo di 20.000 euro per veicolo, nel limite del 30% del prezzo di acquisto e nel rispetto della normativa «de minimis». Le richieste saranno gestite tramite una piattaforma informatica dedicata, sviluppata da Sogei, che consentirà la registrazione dei beneficiari, dei venditori aderenti all'iniziativa e la generazione dei bonus. Il contributo sarà erogato sotto forma di sconto diretto in fase di acquisto.