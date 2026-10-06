Auto elettriche cinesi penetrano il mercato europeo: in Norvegia quasi 50% dei nuovi acquirenti arriva da brand Ue

La Norvegia torna a mandare un segnale importante all'industria automobilistica europea. Nel Paese che più di altri ha anticipato la diffusione dell'auto elettrica, i marchi cinesi stanno conquistando rapidamente spazio e soprattutto clienti dei costruttori europei: tra i privati che dall'inizio dell'anno hanno acquistato una nuova automobile, il 19,4% ha scelto un brand cinese, quasi il doppio rispetto al 10,4% del 2024. E quanto emerge da una nuova analisi dell'Ofv, il Consiglio norvegese per l'informazione sul traffico stradale, che ha incrociato il marchio della nuova auto acquistata con quello della vettura posseduta in precedenza. Il dato più significativo riguarda proprio la provenienza dei clienti: il 48% di chi ha comprato una nuova auto cinese arrivava da un marchio europeo. Il 20,4% proveniva da un costruttore giapponese, l'11,9% da uno statunitense, compresa Tesla, e il 7,7% da un marchio coreano.

Solo il 12,1% possedeva gia un'auto cinese. La quota dei brand cinesi è passata dal 10,4% delle nuove autovetture vendute in Norvegia nel 2024 al 13,7% nel 2025, pari a circa 25.000 vetture, per arrivare al 19,4% quest'anno tra gli acquirenti privati. I marchi presenti sul mercato sono inoltre saliti a 64, contro i 38 del 2017, e molti dei nuovi ingressi sono produttori cinesi di auto elettriche. Le vendite restano pero distribuite tra numerosi marchi e modelli, senza un singolo costruttore cinese dominante.

La concorrenza si vede anche tra i proprietari Tesla: il 12,7% di quelli che quest'anno hanno acquistato una nuova auto ha scelto un marchio cinese, contro il 7,5% dell'intero 2025. Tesla mantiene comunque una forte capacita di fidelizzazione, con il 72,8% dei propri clienti che, al momento di cambiare auto nel 2026, ha scelto nuovamente il marchio. Tra i nuovi acquirenti Tesla, inoltre, il 29,6% possedeva già una vettura della casa, mentre circa quattro su dieci arrivavano da un costruttore europeo. Anche i clienti dei diversi marchi cinesi presentano caratteristiche differenti.

Gli acquirenti piu anziani sono quelli di Changan, con un'eta media di 54 anni, e BYD, con 53,7 anni, mentre per XPeng e Nio la media e di 45,8 anni. Zeekr e Polestar attirano invece clienti che arrivavano da vetture dal valore medio più elevato, rispettivamente circa 526.000 e 492.000 corone norvegesi. JAC e Dongfeng hanno infine una maggioranza di acquirenti donne. La crescita dei marchi cinesi non riguarda pero soltanto la Norvegia. Secondo Sne Research, tra gennaio e agosto le vendite mondiali di auto elettriche, comprese Bev e Phev, hanno raggiunto 13,73 milioni di unita, il 5,9% in più rispetto allo stesso periodo del 2025.

In Europa le vendite sono aumentate del 29%, a 3,31 milioni di veicoli, mentre l'Asia esclusa la Cina è cresciuta del 77%, a 1,30 milioni. Nello stesso periodo il mercato cinese è sceso del 7,8% e quello nordamericano del 24,9%. Byd resta il primo gruppo mondiale con 2,193 milioni di veicoli venduti, ma è scesa del 16,1%, mentre le consegne in Europa sono aumentate del 76,5%. Chery ha registrato una crescita del 35%, con le vendite europee a 4,6 volte quelle di un anno fa, mentre Leapmotor è salita del 69,3%. La frenata del mercato cinese sta così spingendo i costruttori a cercare sempre più spazio fuori dai confini nazionali.