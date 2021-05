Auto elettriche, crescita vertiginosa in Europa: ora la quota è del 10,4%. Bene anche le vetture ibride

TORINO - Con 23.816 nuove immatricolazioni (+414%), le auto elettriche - secondo i dati dell’Anfia - raggiungono una quota di mercato del 10,4% e crescono molto più del mercato nel suo complesso. Nel mese, sono state immatricolate complessivamente 64.094 vetture ibride, in aumento del 287%, con il 27,9% di quota, di cui 26.988 plug-in, in rialzo del 380% e con l’11,8% di quota. In ogni caso, le auto a combustione interna costituiscono ancora la maggior parte del mercato. Il 39,2% delle nuove auto è a benzina (90.072 autovetture, +49,4%) ed il 21,9% è diesel (50.195 autovetture, +29%). Le vetture a gas rappresentano lo 0,6% del mercato: 1.028 auto Gpl (0,4%) e 399 a metano (0,2%). Nei primi quattro mesi del 2021, le vetture a benzina rappresentano il 38,6% del mercato, le diesel il 23,5%, le ibride il 27,5% (di cui l’11,9% ricaricabili), le elettriche il 10% e, infine, quelle a gas lo 0,5%.