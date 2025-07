​Auto elettriche, da inizio 2025 in Italia crescita sostanziosa: +29,7%. La quota mercato sale al 5,2%

Passo avanti nella prima meta dell'anno per il mercato italiano delle auto elettriche. Nei primi sei mesi del 2025, in particolare, sono state immatricolate 44.774 vetture full electric, su del 29,7% rispetto allo stesso periodo del 2024, con una market share del 5,2%, in progresso rispetto al 3,9% del periodo gennaio-giugno 2024. Lo comunica Motus-E. Guardando al solo mese di giugno, le auto elettriche registrate nella Penisola sono 7.974, il 39,8% in meno rispetto allo stesso mese del 2024, quando tuttavia l'attivazione dell'Ecobonus aveva innescato un'impennata delle immatricolazioni dopo i mesi di stallo che erano seguiti all'annuncio della misura. Solo a giugno si era concentrato oltre il 20% delle immatricolazioni elettriche del 2024. Al 30 giugno, il parco circolante elettrico in Italia conta 319.489 auto.

Segno meno a giugno anche considerando tutte le alimentazioni, con un passo indietro del mercato auto totale del 17,4% a 132.721 unita immatricolate. In lieve calo anche l'immatricolato complessivo dei 6 mesi: -3,6% a 858.354 unita. Allargando l'analisi all'Europa, gli ultimi dati disponibili - relativi a maggio 2025 - indicano che la quota di mercato delle auto elettriche si e attestata al 15,7% in Francia, al 18,1% in Germania, all'8,1% in Spagna e al 21,8% nel Regno Unito. Nello stesso mese, la market share in Italia era stata del 5,2%, mentre in Paesi come Belgio e Olanda era pari rispettivamente al 32,6% e al 34,7%. «Il passo avanti del mercato BEV nella prima meta dell'anno e un segnale incoraggiante per l'Italia», osserva il presidente di Motus-E, Fabio Pressi, «ma racconta solo una parte della storia».