Auto elettriche e flotte aziendali, pubblicata la guida per imprenditori e fleet manager

Sostenere imprenditori e fleet manager nel percorso verso l’elettrificazione delle flotte aziendali. È l’obiettivo della nuova guida “Come si elettrifica una flotta aziendale”, pubblicata da Motus-E, l’associazione italiana per la mobilità elettrica. Il vademecum offre un quadro completo su norme, gestione operativa, infrastrutture di ricarica e vantaggi economici legati alla transizione elettrica.

“Questo manuale nasce per fare luce sui benefici già disponibili e sulle strategie per coglierli”, spiega Fabio Pressi, presidente di Motus-E, sottolineando il ruolo centrale del fleet manager, chiamato a bilanciare mobilità, sostenibilità ed esigenze di business.

La guida, frutto dell’esperienza di Motus-E nei settori automotive ed energia, sarà arricchita con nuovi casi studio e testimonianze di aziende che hanno già avviato la transizione. “Le flotte aziendali sono una leva decisiva per la diffusione della mobilità elettrica e per la crescita del mercato dell’usato Ev”, conclude Pressi.