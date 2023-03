Auto elettriche, ecco i primi 60 punti di ricarica a Napoli. Saranno in totale 180 stazioni localizzate in tutte le 10 Municipalità

NAPOLI - Per lo sviluppo della mobilità elettrica si prevede di installare nelle strade di Napoli 180 stazioni, ciascuna con due punti di ricarica, suddivise in 3 lotti ciascuno da 60 unità. Con gara pubblica è stato selezionato l’operatore per l’installazione su suolo pubblico comunale e la gestione delle prime 60x2 infrastrutture di ricarica; in particolare il raggruppamento formato dalle società Enel X Mobility srl (mandataria) ed EWIVA srl (mandante). Le localizzazioni proposte dall’operatore selezionato sono state poi scelte in via definitiva in accordo con il Servizio Viabilità e Traffico e con le Municipalità competenti.

«Le infrastrutture di ricarica saranno installate in tutte le 10 Municipalità in cui è articolato il Comune» spiega l’assessore Edoardo Cosenza «aggiungendosi alle infrastrutture di ricarica già installate e alle oltre 2000 che saranno installate nei parcheggi pubblici cittadini gestiti dall’ANM. L’Amministrazione punta sempre più alla sostenibilità dei trasporti, nel rispetto della transizione ecologica».