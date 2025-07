Auto elettriche, la Francia riattiva a settembre il Leasing Sociale. Contributo medio per veicolo limitato a 7mila euro

Torna in Francia il programma di incentivazione alla mobilità elettrica per famiglie a basso reddito, il cosiddetto Leasing Sociale, che era stato istituito nel 2023 e che era stato bloccato nel febbraio dello scorso anno dopo aver generato oltre 50mila contratti che prevedevano un canone 'simbolico' di 50 euro al mese. Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel confermare la riapertura del programma, ha però precisato che il budget per il 2025 sarà di 370 milioni di euro, molto meno rispetto ai 650 del 2023. Rimangono invariati - è stato specificato - i destinatari del Leasing Sociale, cioè lavoratori a basso reddito i cui spostamenti casa-lavoro-casa o per l'esercizio dell'attività dipendono da un'auto . E rimangono ammissibili al provvedimento - che scatterà il prossimo 30 settembre - i soggetti con un «reddito di riferimento imponibile» annuo inferiore a 15.400 euro. Dei circa 50.000 veicoli elettrici che saranno sovvenzionati, il Ministero ha dichiarato che «almeno 5.000 veicoli saranno destinati a persone che vivono o lavorano in comuni in cui la qualità dell'aria necessita di particolare miglioramento».

Dividendo il budget totale (370 milioni) per il numero di nuovi veicoli elettrici che è stato indicato nelle previsioni del Governo (50.000) il contributo medio per veicolo avrebbe dovuto essere di 7.400 euro per veicolo ma in base alla regolamentazione comunicata sarà limitato a 7.000 , parecchio meno rispetto ai 13.000 del primo Leasing Sociale. Il finanziamento mira a ridurre i canoni di leasing a livelli accettabili per le famiglie a basso reddito. Secondo il Ministero, le società di leasing dovrebbero «offrire offerte inferiori a 140 euro al mese o anche meno». Anche i fondi per finanziare il programma di Leasing Sociale cambieranno: Invece di provenire dal bilancio statali, saranno utilizzati certificati di risparmio energetico (Cee).

Ricordiamo che per altre categorie di utenti il Governo francese ha varato per il 2025 un programma di 'bonus ambientale' che prevede una incentivazione massima di 4.000 euro a fronte di un budget di 700 milioni. Tutto questo dovrebbe supportare l'acquisto di circa 200mila veicoli elettrici con la distinzione che 10 milioni - indica il Ministero - saranno esclusivamente riservati ad auto elettriche di seconda mano e al retrofit di modelli ICE.