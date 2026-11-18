Le immatricolazioni di auto 100% elettriche in Italia segnano una forte accelerazione, ma il peso sul mercato complessivo rimane ampiamente al di sotto della media europea. Secondo l'ultimo rapporto mensile di E-Mobility Europe e New AutoMotive (relativo a 18 mercati del continente), tra gennaio e ottobre sono state immatricolate 109.484 vetture a batteria, con un balzo del 74,5% rispetto allo stesso periodo del 2025.

Nonostante la spinta, nel solo mese di ottobre le 7.768 registrazioni si sono fermate al 5,9% del totale. L'Italia risulta così l'unico Paese del campione in cui la quota mensile di ottobre è scesa al di sotto della media accumulata da inizio anno, pari all'8%.

Il confronto con l'Europa Il ritardo rispetto ai principali partner europei resta marcato. Nei primi dieci mesi dell'anno, la penetrazione media delle auto elettriche nei 18 mercati monitorati ha raggiunto il 25,3%, trainata da Paesi come Svezia (42%), Francia (32,3%) e Germania (28,2%).

Sul fronte dei tassi di crescita, tuttavia, l'Italia mostra una delle dinamiche più vivaci d'Europa: il +74,5% registrato da inizio anno supera nettamente la media del campione (+40,7% nei dieci mesi; +61% a ottobre) e si posiziona al secondo posto assoluto per incremento, alle spalle della sola Slovenia (+126,6%).