Auto elettriche, in Italia immatricolazioni di giugno a 14.721 unità (+84,7%). La quota di mercato sale oltre il 10%

Continua la crescita del mercato italiano delle auto elettriche. A giugno le immatricolazioni di vetture full electric hanno raggiunto 14.721 unità, in aumento dell'84,7% rispetto allo stesso mese del 2025, con una quota di mercato salita al 10,1% dal 6% di un anno fa. A trainare il risultato sono ancora gli effetti degli incentivi introdotti lo scorso ottobre. Nel primo semestre del 2026 le immatricolazioni di auto elettriche sono state 78.819, in crescita del 76,3% sull'anno precedente, con una quota di mercato dell'8,4% contro il 5,2% dei primi sei mesi del 2025. Il mercato automobilistico nel suo complesso ha registrato a giugno un aumento del 10,1%, con 146.312 immatricolazioni.

Nonostante la crescita, l'Italia resta distante dai principali mercati europei: a maggio la quota delle auto elettriche era del 29,2% in Francia, del 25,1% in Germania, del 27,4% nel Regno Unito e del 10,9% in Spagna, contro l'8,9% italiano. "È urgente un piano strutturale per colmare il divario con gli altri grandi mercati europei», osserva il presidente di Motus-E, Fabio Pressi, secondo cui, esaurito l'effetto degli incentivi, serviranno nuove misure. Tra le priorità indicate in vista del Tavolo Automotive del 14 luglio al Mimit figurano una revisione della fiscalità delle flotte aziendali, i nuovi incentivi per i veicoli commerciali leggeri e il leasing sociale, che in Francia ha dato risultati positivi.